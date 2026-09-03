Extremadura subraya que el Estatuto Marco no garantiza las mejoras recogidas al carecer de consignación económica

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha señalado que el Proyecto de Ley del Estatuto Marco carece de consignación económica para llevarse a cabo y "por tanto, no garantiza aquellas mejoras que recoge".

Asimismo, y tras recibir este pasado martes el visto bueno del Gobierno para su tramitación en las Cortes, ha remarcado que el texto actual "tampoco recoge el sentir de los profesionales que mantienen una huelga nacional frente al estatuto marco, así que veremos qué recorrido tiene en el Congreso de los Diputados".

La consejera ha explicado que desde el gobierno regional mantienen su postura ante el Estatuto Marco en referencia a que van a favorecer "las mejoras que sean factibles que lleguen de forma certera y rigurosa a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud".

Preguntada por este texto en declaraciones a los medios en Badajoz, García Espada ha recordado la situación que ha creado el Estatuto Marco a nivel nacional, y que los sindicatos mayoritarios que firmaron el acuerdo con el Ministerio de Sanidad también han mostrado "su indignación" porque el texto definitivo "no era igual" al que habían firmado.

Sobre las medidas que sí le podrían parecer positivas no ha querido entrar a valorarlo y ha abogado por esperar a que avance el texto, mientras que sobre la citada dotación presupuestaria y cómo podría influir o afectar a las comunidades autónomas a la hora de aplicar el estatuto ha reconocido que es "muy sincera" y que ya lo ha dicho públicamente.

Personalmente, ha hecho hincapié, solicitó a la ministra de Sanidad, Mónica García, en un Consejo Interterritorial que había tres ministerios que tenían que estar en el mismo, donde se decidía sobre el Estatuto Marco "que imponía la ministra", como son los de Hacienda, el Ministerio de Función Pública y de Seguridad Social, "porque afecta a muchos aspectos de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud".

"Se le facilitó la invitación desde el Ministerio de Sanidad y ya saben cuál fue la respuesta, que las tres sillas quedaron vacías. No es que vinieran sus tres compañeros ministros, es que no envió a nadie en representación", ha sostenido García Espada, para quien "la ministra está sola, totalmente sola" avanzando en un Estatuto Marco en el que este martes, tras su aprobación en el Consejo de Ministros para pasarlo al Congreso, "ni siquiera comparece en rueda de prensa".

La portavoz del Gobierno, ha agregado, se refirió al mismo "con una línea", con lo que "se da por zanjado el tema y continúa el avance del texto"; cuando, para la titular extremeña de Salud, "esto genera muchísima incertidumbre en los profesionales".

En este sentido, ha insistido en que las mejoras que "satisfacen a algunos" no cuentan con consignación presupuestaria y que ya se vio con la Ley ELA, porque "este Gobierno Nacional es capaz de todo" y "tuvo más de un año los pacientes ELA sin poderles brindar la prestación porque no había consignación económica".

Así, ha remarcado que "cualquier medida que no lleve consignación económica o consignación presupuestaria no va a llevarse a cabo" y que no quieren que ningún profesional "se sienta engañado" con este texto. "Por tanto, le solicitamos en el Consejo Interterritorial, de forma repetida, la memoria jurídica, la memoria legal que amparara ese estatuto y, por supuesto, la memoria económica que pudiera medir el impacto de esas medidas", pero "nunca llegaron".

Asimismo, ha reiterado que los sindicatos mayoritarios que firman un acuerdo están en desacuerdo con el texto que avanza y que la ministra "se enfrenta sola a esta situación". "Ayer no se le da la palabra tras el Consejo de Ministros y suponemos que tendrá la palabra el Congreso de los Diputados, pero empieza un caminar en el que vamos a ver cómo avanza el texto", ha agregado.