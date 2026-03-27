Extremadura registró diez solicitudes de eutanasia en 2025, dos se llevaron a término

Extremadura registró durante 2025 diez solicitudes de eutanasia, dos de las cuales se llevaron a término, según ha informado a EFE la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

De las diez solicitudes formalizadas, una se resolvió de manera desfavorable y de las cinco con resolución favorables, dos se llevaron a término, dos fallecieron tras resolución favorable sin llegar a término y una solicitó aplazamiento.

El resto de las personas solicitantes fallecieron durante el proceso de trámite previo a la resolución por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de Ayuda para Morir de Extremadura (CGyE).

La Junta precisa que el tiempo medio desde la primera solicitud hasta la resolución por parte de la CGyE, es de 39 días, un periodo de tiempo que se corresponde con los plazos establecidos en la Ley Orgánica para tramitar los procedimientos con las debidas garantías.

En cuanto al perfil de los solicitantes, todos estaban dentro de procesos oncológicos o contaban con patologías neurológicas y/o degenerativas.