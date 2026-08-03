Extremadura registra 6.792 sociedades fantasmas que no han publicado sus cuentas en los últimos dos años

Extremadura registra actualmente un total de 6.972 sociedades 'fantasma', es decir, empresas inscritas en el Registro Mercantil que llevan al menos dos años sin publicar sus cuentas anuales teniendo la obligación de hacerlo.

En total, Extremadura cuenta con 18.676 sociedades activas identificadas en la región, por lo que en total, las activas y las fantasmas suman 25.468 empresas, por tanto, las empresas sin actividad representan el 26,67 por ciento del total del tejido empresarial registrado.

Así se recoge en el 'Estudio sobre sociedades fantasma' elaborado por Informa D&B (filial de Cesce), que señala que las 6.792 sociedades fantasmas registradas en Extremadura suponen el 1,3 por ciento de las que existen en todo el país, que suman 520.505 empresas.