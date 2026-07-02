Extremadura registra 5.537 matriculaciones de turismos y todoterrenos en el primer semestre del año

Extremadura ha registrado 5.537 matriculaciones de turismos y todoterrenos en el primer semestre de 2026, lo que supone un aumento del 13,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, según las cifras divulgadas este miércoles por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Asimismo, en el mes de junio, en concreto, la región ha contabilizado 941 matriculaciones, lo que significa un 0,5 por ciento menos que en el mismo mes de 2025.

Mientras, en el conjunto nacional, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han alcanzado las 647.711 unidades en el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al mismo periodo de 2025.

A su vez, en junio, se han vuelto a superar por cuarto mes consecutivo los 100.000 registros, hasta llegar a las 128.426 anotaciones mensuales, una cifra superior en un 7,8% a la del sexto mes del año anterior, con volúmenes similares a las cifras prepandemia en 2019. El mercado está impulsado, en gran parte, por los electrificados, que alcanzan el 23,2% de la cuota de las ventas totales en junio.