Extremadura registra 246.963 pensiones en febrero, un 2,36% más que en 2025, con una cuantía de 1.165,74 euros

Las pensiones de jubilación son las más numerosas, con 145.321 pensiones y una cuantía media de 1.337,44 euros.

Redacción

Extremadura |

Extremadura ha registrado 246.963 pensiones en febrero, un 2,36 por ciento más que en 2025, con una cuantía de 1.165,74 euros, que supone un aumento interanual del 5,47 por ciento, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas, con 145.321 pensiones y una cuantía media de 1.337,44 euros, seguidas de las de viudedad, con 58.672 pensiones y una cuantía de 897,60 euros.

Tras ellas se sitúan las de incapacidad permanente, con 31.667 y 1.082,42 euros; las de orfandad, con 9.125 pensiones y 549,69 euros de media, y las de a favor de familiares, con 2.178 pensiones y una cuantía media de 725,84 euros.

