Extremadura es la región en donde menos parte del salario se destinó en 2025 al pago de alquiler, el 29%

Los inquilinos extremeños destinaron en 2025 de media el 29 por ciento de su salario al pago del alquiler de la vivienda, el menor porcentaje de las CCAA, donde la media fue del 50 por ciento del sueldo bruto.

A nivel nacional supone tres puntos más que en 2024, un porcentaje que en la Comunidad de Madrid llegó al 71 % y en Cataluña al 70 %, según los sueldos medios de las ofertas de empleo de InfoJobs y los precios del alquiler de Fotocasa.

El estudio subraya que el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 6,9 % y alcanzó en diciembre los 14,21 euros/m2 al mes, mientras que el salario bruto medio de España registrado por InfoJobs fue en 2025 de 27.336 euros (2.278 euros brutos mensuales en 12 pagas).

Esto significa que los españoles tuvieron que dedicar la mitad del sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados, el porcentaje más alto desde 2019, apuntan ambas plataformas en un comunicado.