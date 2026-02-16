Extremadura es la región donde menos bajas laborales hay, pero donde estas más duran

La Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco son las regiones que registraron las mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente. Por otra parte, Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias destacan por registrar las mayores duraciones medias de bajas

Así se desprende del último análisis de datos elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), del que se extrae que, a nivel nacional, la tasa de incidencia de contingencias comunes es de 33,9 casos por cada 1.000 afiliados, lo que supone un aumento respecto a los 21,4 casos registrados en 2017.

En el análisis de la incidencia por comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco destacan por registrar las mayores tasas en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente. Las comunidades con mayor crecimiento acumulado son Canarias y Cantabria, con un aumento del 71,4 por ciento, 66,6 por ciento, respectivamente.

En el extremo opuesto, comunidades como Andalucía (26,3), Aragón (31,2), Galicia (24,4), Principado de Asturias (25,5) y Extremadura (18,7) mantienen incidencias inferiores a la media en 2024.

La Comunidad Foral de Navarra y Aragón son las comunidades con menor crecimiento acumulado; entre 2017 y 2024 la incidencia de incapacidad temporal en estas comunidades ha crecido un 40,8 y un 41,8 por ciento.

En términos absolutos, se ha producido un aumento de los episodios de contingencias comunes a nivel nacional, que pasan de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, frente a la estabilidad de las contingencias profesionales (700.000 episodios al año).

Cataluña, con 2,22 millones, la Comunidad de Madrid (1,52 millones) y Andalucía (1,08 millones) son las regiones que más episodios de contingencias comunes acumulan en 2024.

Del análisis elaborado por el organismo independiente que dirige Cristina Herrero también se extrae que al tiempo que la duración media a nivel nacional ha crecido desde 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

En el análisis de la duración por comunidad autónoma, Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias destacan por registrar las mayores duraciones medias en 2024, con 88,6, 82,8 y 73,3 días, respectivamente, acompañadas de incrementos acumulados por encima de la media nacional (36%, 26,2% y 24,1%).

Entre las comunidades con una duración por encima del promedio nacional e incrementos más moderados se encuentran Castilla y León (61,8 días), Comunidad Valenciana (61,5), Cantabria (56,9), Andalucía (55,8) y Canarias (55,1).

Finalmente, la Comunidad Foral de Navarra y Aragón registran duraciones inferiores a la media (31,3 y 48,4 días, respectivamente), pero un crecimiento acumulado superior al promedio (23,6% y 27,2%).