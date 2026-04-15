Extremadura refuerza su posicionamiento en el Salón Gourmets 2026 con el respaldo a la calidad del ibérico de Dehesa de Extremadura

El director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, ha participado hoy en la rueda de prensa de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, celebrada en el marco del Salón Gourmets 2026, en IFEMA Madrid.

El acto, que ha tenido lugar en el stand de la Junta de Extremadura, ha contado también con la participación del presidente de la Denominación de Origen, Francisco Javier Morato, y del alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, y ha servido para presentar los buenos datos de la última campaña del ibérico amparado por este sello de calidad.

Durante su intervención, Mendiano ha avalado estos resultados destacando "la calidad intrínseca del producto y el valor añadido que aporta la certificación, con unos procesos de trazabilidad y seguridad que hacen que el producto sea excelente y así lo perciba el consumidor".

En este contexto, el director general ha subrayado la importancia de que las empresas formen parte de figuras de calidad como las denominaciones de origen, ya que suponen una garantía para el mercado y un elemento clave de diferenciación en entornos altamente competitivos.

Aprovechando esta comparecencia, Mendiano ha destacado la presencia de Extremadura en el Salón Gourmets 2026, donde la región participa con 50 empresas agroalimentarias en un espacio agrupado de unos 600 metros cuadrados, consolidando su posicionamiento como referente en productos de calidad, junto con un espacio específico para la promoción de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas.

El stand de Extremadura ofrece una representación amplia y diversificada del sector, con especial protagonismo del jamón, vino, otros productos ibéricos y el aceite de oliva, que concentran gran parte de la oferta, junto a quesos, especias, aceitunas, miel o elaborados gourmets.

Asimismo, ha señalado que el papel de la Junta de Extremadura en esta feria es el acompañamiento a las empresas, tanto a aquellas que por primera vez vienen a este tipo de certamen como a las consolidadas, facilitando su acceso a nuevos mercados y generando oportunidades comerciales reales.

La participación extremeña en esta feria se completa con un amplio programa de actividades en torno a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, así como con un espacio expositivo que apuesta por una experiencia inmersiva vinculada al paisaje y al origen del producto, reforzando la conexión entre territorio y gastronomía.

Con esta presencia, Extremadura continúa consolidando su estrategia de promoción internacional, apoyando a sus empresas y poniendo en valor la calidad certificada como uno de los principales activos del sector agroalimentario regional.