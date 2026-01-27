Extremadura reduce en 2.063 personas la lista de espera quirúrgica y rebaja en 43 días el tiempo medio de espera para ser intervenido, bajando a 135 días en diciembre de 2025.

Así lo ha manifestado este lunes el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, quien ha comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre los tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura en el último año, desde diciembre de 2024 a diciembre de 2025.

Vilés, que ha estado acompañado por la directora general de Asistencia Sanitaria, Gemma Montero, ha hablado sobre la situación de las listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnóstico-terapéuticas y primeras consultas en los centros y servicios de atención hospitalaria.

Ha detallado que a 31 de diciembre de 2025 el número de pacientes en espera estructural para una intervención quirúrgica se sitúa en 22.404 personas, lo que supone 2.063 pacientes menos que en diciembre de 2024, cuando había 24.467 pacientes en lista de espera quirúrgica, "lo que equivale a una reducción del 8,43 por cien", ha explicado Vilés.

El gerente del SES ha recordado que los cuatro días de huelga nacional de médicos los pasados 9, 10, 11 y 12 de diciembre, en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, supusieron una movilización sin precedentes y que tuvo como consecuencia la cancelación de 42.742 consultas y 449 intervenciones.

"A pesar de todo, hemos logrado seguir bajando las listas de espera que nos encontramos a nuestra llegada, consolidando una mejora que continúa avanzando, pero nos preocupa el paro indefinido convocado a partir del próximo 16 de febrero, que dará como resultado de nuevo miles de consultas y de intervenciones canceladas".

Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales, ha añadido, "abogamos por el diálogo y poner solución a esta situación que perjudica tanto a profesionales como a todos los extremeños".

En cuanto al tiempo medio de espera para operarse, Jesús Vilés ha informado que ha disminuido en 43 días, pasando de 178 días en diciembre de 2024 a los 135 días en 2025, lo que representa una bajada de un 23,8 por ciento.

También ha destacado que el número de pacientes que superaban los tiempos máximos garantizados en cirugía ha descendido en 2.565 personas, un 26 por ciento menos que en diciembre de 2024.

En 2025 se han realizado un total de 98.304 intervenciones quirúrgicas, que son 1.441 más que en el año 2024, "lo que supone un récord de la actividad quirúrgica del SES".

POR ESPECIALIDADES Y ÁREAS

Según los datos aportados por el gerente del SES, la mayoría de las especialidades han disminuido su lista de espera en el último año, destacando especialmente Traumatología, con 1.373 pacientes menos; Cirugía General, con 485 pacientes menos; o Neurocirugía, con 306 pacientes menos.

Por otra parte, las especialidades con menor tiempo de espera son Dermatología, con 48 días; Cirugía Pediátrica, con 59 días; Ginecología, con 66 días; y Oftalmología, con 68 días.

También ha detallado que se ha logrado reducir en 90 días la espera de Cirugía Maxilofacial y en 87 días la espera en Neurocirugía, mientras que en Cirugía Vascular se ha bajado la lista en 58 pacientes.

El Área de Salud de Plasencia es la que presenta el menor tiempo de espera medio de toda la región, con una media de 57 días para ser intervenido. Le siguen las áreas de Coria con 62 días, Llerena-Zafra con 73 días, Mérida con 78 días, Don Benito-Villanueva con 84 días, Navalmoral de la Mata con 93 días y Badajoz con 159 días.

Solo el Área de Salud Cáceres alcanza los 203 días, situándose por encima de los 180 días que marca la ley, pero hay que destacar que ha logrado reducir su tiempo medio de espera en 45 días y ha disminuido la lista en 1.078 pacientes.

LISTAS DE ESPERA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICAS

Jesús Vilés también ha explicado los datos de las pruebas diagnóstico-terapéuticas. Según el director gerente del SES, "también reflejan una evolución muy positiva, con una notable reducción de la lista de espera: hay 7.155 pacientes menos esperando una de estas pruebas, lo que supone un descenso de un 22 por ciento respecto a diciembre de 2024".

En concreto, la lista de espera de las ecografías se ha reducido en 6.755 pacientes, y el tiempo medio de espera se sitúa en 38 días, 44 días menos que hace un año.

Los TAC han aumentado en 713 peticiones pendientes, "como consecuencia de un mayor número de consultas hay más petición de pruebas", pero "es grato informarles que durante el año 2025 se han realizado 25.597 TAC más que en el año 2024. Lo que alcanza una cifra histórica de 167.079 TAC", ha explicado Vilés. También se registran ascensos en Hemodinámica, Ecocardiograma y Ergometría.

Los pacientes en espera de una Resonancias se han reducido en 251 pacientes y el tiempo medio de espera se sitúa en 47 días, 15 días menos que en 2024.

La lista de espera de las Mamografías se ha reducido en 44 pacientes y el tiempo medio de espera se sitúa en 55 días, 21 días menos que hace un año.

También se ha reducido significativamente la lista de espera para la realización de Endoscopias, con 1.151 pacientes menos y tiempo medio de espera de 107 días, es decir, 15 días menos que hace un año.

LISTA DE ESPERA DE CONSULTAS EXTERNAS

Vilés ha destacado que se han realizado un total de 1.975.119 consultas externas en 2025, que son 76.218 consultas más que en el año 2024, "lo que supone un récord de actividad del SES".

"Aunque ha aumentado la actividad, la lista de espera en consultas externas ha disminuido en 7.826 personas, que es un 7,8 por ciento menos que el año anterior. Hemos pasado de 100.116 pacientes en espera de consulta en diciembre de 2024 a 92.290 en diciembre de 2025".

Además, ha explicado que el tiempo medio de espera ha bajado en 13 días, pasando de 125 días a 112.

"Los resultados de diciembre de 2025 de las listas de espera de las consultas externas representan el primer descenso de listas de espera de consultas externas de los últimos 8 años", ha explicado Jesús Vilés.

Las especialidades con menos lista de espera son cardiología, ginecología y cirugía, mientras que traumatología, oftalmología y dermatología son las especialidades que presentan más pacientes, aun habiéndose reducido más de 2.000 usuarios en cada una de ellas.

El caso más notable es, traumatología, que ha reducido su lista en 2.592 personas, un 15 por ciento menos que en diciembre de 2024, y ha logrado recortar su tiempo medio de espera en 29 días.

El cuanto al tiempo medio de espera solo Dermatología, Neurología y Urología han elevado sus tiempos, mientras que las demás lo han reducido de una manera significativa, destacando Digestivo con 72 días menos, Ginecología con 47 días menos y Traumatología con 29.

En cuanto a las áreas que más desciende en número de pacientes son Llerena-Zafra con 4.802 pacientes menos y Coria con 2.556 menos. Respecto a los tiempos medio de espera destacan el área de salud Navalmoral de la Mata con una reducción de 110 días y el área de Llerena-Zafra con 64 días menos de espera.

El gerente del SES ha concluido su intervención destacando una evolución positiva respecto a diciembre de 2024: hay 2.063 pacientes menos en las listas para una intervención, 7.155 personas menos esperando una prueba y 7.826 personas menos para ser atendidas en consulta.

Los tiempos de espera se han reducido en 43 días y la actividad asistencial ha crecido con 98.304 operaciones y casi dos millones de consultas externas atendidas. Un avance que, subrayó, solo ha sido posible gracias al compromiso y la dedicación de todos los profesionales.