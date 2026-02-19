POBLACIÓN

Extremadura presenta un saldo vegetativo negativo en 2025, con 5.164 defunciones más que nacimientos

Se registraron 6.439 nacimientos durante el año 2025, lo que supone un descenso del 1,5 por ciento con respecto al año anterior.

Redacción

Extremadura |

mujer embarazada
mujer embarazada | Sinc

Extremadura presentó un saldo vegetativo negativo en 2025, ya que registró 5.164 defunciones más que nacimientos durante el año.

En concreto, y según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, en Extremadura se registraron 6.439 nacimientos durante el año 2025, lo que supone un descenso del 1,5 por ciento con respecto al año anterior.

Por su parte, durante 2025 se produjeron 11.603 defunciones en Extremadura, lo que supone un incremento del 1,1 por ciento con respecto al año anterior.

Con estos datos, el saldo vegetativo de la región extremeña es negativo durante 2025, ya que se registraron 5.164 defunciones más que nacimientos.

