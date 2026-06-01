Extremadura presenta ante la Comisión Europea su experiencia en el Mecanismo de Impulso del Talento

La directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel, ha participado esta semana en una conferencia de la Plataforma de Aprovechamiento del Talento (Harnessing Talent Platform) de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea en Bruselas.

En la conferencia celebrada en Bruselas, Muriel ha presentado las características principales de la situación demográfica de Extremadura y algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo desde la región para adaptar el territorio al cambio demográfico desde un punto de vista legislativo y de planificación, de activación económica y empleo, y de innovación social e infraestructuras.

Entre los ejemplos presentados está el sistema de 'rural profing 360º', desarrollado por la DG de Desarrollo Rural, el plan de acción 'Yo Re-pueblo' y el desarrollo transfronterizo de la Especialización Inteligente.

La conferencia ha analizado los logros actuales de la política de cohesión y su potencial para garantizar el atractivo y la competitividad regionales, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Durante la sesión se han ofrecido recomendaciones y ejemplos prácticos sobre cómo utilizar mejor la política de cohesión ahora y en el futuro, a la luz de las prioridades renovadas de la Comisión para la prosperidad sostenible de la UE. Además, la directora general de Desarrollo Rural ha recibido apoyo de la Delegación de Extremadura en Bruselas.

Extremadura, indica el gobierno autonómico, ha sido invitada a presentar su experiencia como región participante en el II Pilar del Mecanismo de Impulso del Talento (MIT). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está realizando una asistencia técnica, cuyo informe final servirá de base para la elaboración de la nueva estrategia de reto demográfico para el periodo 2027-2032. La participación en el II Pilar del MIT permite poner en común buenas prácticas con el resto de las regiones participantes.

Hasta este momento, la OCDE ha realizado dos misiones de investigación a Extremadura, en las que se ha podido reunir con actores afectados por los cambios demográficos a los que se enfrenta la región.

En la última misión, celebrada el pasado marzo, la delegación de la OCDE participó en la reunión de la Mesa de Población, un órgano colegiado que actúa como órgano de participación y que está constituido por responsables del Ejecutivo regional, las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, Fempex, Consejo Económico y Social, Redex, UEX, Consejo de la Juventud, Creex, CCOO y UGT.