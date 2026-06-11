Extremadura y Portugal buscan revitalizar sus pueblos con el encuentro 'Rural Talent'

La Junta de Extremadura ha participado este miércoles en el Encuentro Transfronterizo 'Rural Talent', una iniciativa organizada junto a Fundecyt-PCTEX (Parque Científico y Tecnológico de Extremadura) con el objetivo de impulsar proyectos que ayuden a revitalizar los pueblos de EUROACE, la eurorregión que integran Extremadura y las regiones portuguesas de Alentejo y Centro.

'Rural Talent' se ha celebrado en el Centro de Innovación Turística del Tajo Internacional, antigua aduana entre Marvão y Valencia de Alcántara, y en él han participado representantes de la Junta de Extremadura, la Cámara Municipal de Marvão y Fundecyt-PCTEX.

La cita reunió a emprendedores, asociaciones, empresas, entidades educativas y agentes del territorio, en un evento que busca conectar talento, innovación y territorio y erigirse como plataforma de impulso del talento, la innovación social y el emprendimiento en las zonas rurales de frontera.

A través de mesas temáticas, espacios de trabajo en red y un área expositiva, 'Rural Talent' permitió visibilizar iniciativas transformadoras, compartir buenas prácticas y generar alianzas que contribuirán a fortalecer el tejido socioeconómico del territorio.

El encuentro abordó cuestiones clave como la mejora de la calidad de vida en el medio rural, la creación de empleo, las oportunidades para emprender y los nuevos modelos de formación y atracción de talento.

'Rural Talent' apuesta por transformar las ideas en acción para activar nuevas oportunidades para vivir, trabajar y emprender en el medio rural de la EUROACE.

Con un presupuesto que supera los 3,2 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, el proyecto Crossrural Hub Euroace, en el que está integrado 'Rural Talent', abordará hasta diciembre de 2028 el reto demográfico desde la cooperación transfronteriza.

El proyecto está coordinado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y en él participa también la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior, junto a otras once entidades públicas y privadas de la EUROACE.