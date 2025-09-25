Extremadura pierde 30 empresas por cambio de domicilio hasta agosto, según Informa D&B

Extremadura ha perdido 30 empresas por los cambios de domicilio durante los ocho primeros meses de 2025, ya que frente a las 31 compañías que se han mudado durante estos meses a la comunidad extremeño, 61 han decidido dejar la región.

Esta pérdida de 30 empresas hasta agosto de 2025 contrasta con el incremento registrado en el mismo periodo de 2024, cuando Extremadura presentó un saldo positivo de 7 sociedades.

Así, y teniendo en cuenta las ventas de las compañías que se han trasladado, Extremadura resta 52 millones de euros por los cambios de domicilio de empresas en estos meses, según el estudio sobre cambios de domicilio publicado este miércoles por Informa D&B.

De acuerdo a estos datos, para las sociedades que abandonan Extremadura, Madrid es la comunidad más seleccionada con un 47,5 por ciento de las que se marchan, aunque el 45 por ciento de las que llegan la región provienen también de Madrid.