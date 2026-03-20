Extremadura lidera el crecimiento del empleo en Semana Santa con 2.895 contratos, un 17,8% más

Extremadura lidera el crecimiento del empleo en Semana Santa con 2.895 contratos, un 17,8 por ciento más que en 2025, cuando se firmaron 2.458.

Con este crecimiento del 17,8 por ciento, Extremadura se sitúa como la región con mayor aumento en el número de contratos previstos, muy por encima de la media nacional, que está en el 12,1 por ciento, según las previsiones de Randstad, la empresa de talento líder en España

Así, Badajoz será la provincia que registrará el mayor volumen de contrataciones durante la campaña, con 2.025 contratos, un incremento del 18,4 por ciento respecto al año anterior y la convierte en una de las provincias de España con mayor aumento, mientras que la de Cáceres generará 870 contratos, un 16,5 por ciento más.

Ante estos datos, la directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad, Ana Hervás, ha destacado que "el dinamismo del mercado laboral en Extremadura se refleja perfectamente en las previsiones para esta campaña de Semana Santa".

En este sentido, ha considerado que "el fuerte atractivo turístico de la región y el incremento de visitantes impulsan la contratación en sectores clave como la hostelería, que será uno de los principales motores de empleo en la región", ha dicho.