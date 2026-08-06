Extremadura insiste en que se opondrá "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores no acompañados

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha reiterado que se opondrá "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados.

"Vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos, como ya hemos empezado a hacer en Extremadura, para que ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal", ha señado Fernández a preguntas de los medios de comunicación durante una comparecencia en la que ha vuelto a chocar con el Gobierno a cuenta de las plazas disponibles para acoger a menores.

En este sentido, ha insistido en que no son 257 como señala el delegado del Gobierno en Extradura, José Luis Quintana, sino doce, ha dicho, para remarcar a continuación que son las plazas disponibles tanto para chicos extranjeros como españoles, ya que el sistema está a punto de "colapsar", como viene señalando desde que ocupa la cartera de Servicios Sociales.

En una comparecencia junto al director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández, ha sido preguntado por las declaraciones del también vicepresidente de Vox en la Junta de Andalucía en las que ha dejado entrever que la ley va a obligar a aceptar la llegada de menores, sobre las que Fernández Calle ha señalado que a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando era voluntario, lo cual motivo la ruptura de los pactos PP-Vox, ahora el reparto es obligatorio.

"Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto y vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos, como ya hemos empezado a hacer en Extremadura, para que ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor en este caso", ha apuntado.

"Vamos a llevar hasta las últimas consecuencias esa oposición", ha insistido, para añadir que lo harán "dentro de la ley". En este sentido, ha recordado que hace una semana la Junta de Extremadura ya ha presentado hasta cinco contenciosos.

CONFRONTACIÓN POR EL NÚMERO DE PLAZAS

Por otro lado, ha retomado el enfrentamiento con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a cuenta del número de plazas disponibles para acoger menores, después de que el representante del Ejecutivo de Pedro Sánche en la región haya reiterado este mismo miércoles nuevamente que la comunidad dispone de capacidad para atender a 257 migrantes más.

Así, ha apuntado que la Junta de Extremadura tutela actualmente a 115 menores extranjeros no acompañados, de modo que cuenta con 12 plazas disponibles, con independencia de si son de origen extranjero o nacionales, por lo que el delegado del Gobierno "miente" al exponer esas cifras, que es lo que "habitualmente hace" Quintana, ha señalado.

"El sistema está a punto de colapsar por la presión del Gobierno de Sánchez", ha remarcado el vicepresidente extremeño, quien asimismo ha replicado las críticas de Quintana sobre la ausencia de Extremadura en las sectoriales en las que se aborda dicho reparto señalando que la región no va a "contribuir de ninguna manera" a su distribución ni tampoco será partícipe de "la nefasta política migratoria" del Ejecutivo central.

"No vamos a contribuir de ninguna manera y no vamos a acudir a ninguna conferencia que aborde el reparto de lo que nosotros consideramos algo absolutamente prescindible y algo que se podría evitar que es la inmigración ilegal masiva del gobierno de Pedro Sánchez fomenta y además ampara", ha señalado.

Finalmente, sobre si la Junta se plantea aumentar los recursos o las plazas para la atención a menores ante la situación migratoria actual, ha señalado que se analizarán "todas las posibilidades para atender a los menores españoles que lo necesiten", pero no se plantea "de ninguna manera ampliar plazas que vayan a menores no acompañados". "Intentaremos por todos los medios que eso no suceda", ha remarcado.