Extremadura cuenta con un expositor propio en la feria internacional Foodex 2026 en Japón

Extremadura está presente durante estos días en la Feria Internacional Foodex Japan 2026, que se celebra en Tokio hasta este viernes, 13 de marzo, con un espacio propio impulsado por la Junta, a través de Extremadura Avante.

Se trata de una participación especialmente significativa, ya que es la primera vez que la región acude con un estand propio, independiente del paraguas institucional del ICEX, lo que "supone un paso adelante en la proyección internacional del sector agroalimentario extremeño", según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta presencia directa permite "reforzar la identidad de Extremadura como origen de productos agroalimentarios de alta calidad en un mercado tan exigente como el japonés", además de ofrecer a las empresas extremeñas "mayor visibilidad, capacidad de posicionamiento y autonomía para establecer relaciones comerciales con importadores, distribuidores y compradores internacionales".

Según señala, Foodex Japan es una de las ferias profesionales más relevantes del sector alimentario en Asia-Pacífico, con casi cinco décadas de trayectoria, que en su última edición reunió a 2.930 empresas expositoras de 74 países y más de 72.000 visitantes profesionales, consolidándose como "una plataforma estratégica para acceder al mercado japonés y a otros mercados asiáticos".

En esta edición, Extremadura cuenta con un espacio agrupado de 40 metros cuadrados en el recinto ferial Tokyo Big Sight, donde participarán cuatro empresas extremeñas pertenecientes a sectores agroalimentarios de alto valor añadido.

Las empresas presentes en el estand de Extremadura Avante representan productos de gourmet con gran potencial en el mercado nipón, como el vino, el pimentón de La Vera y la miel, alimentos vinculados a la calidad, la tradición y la diferenciación que caracterizan al sector agroalimentario extremeño.

Destaca el Ejecutivo regional que el mercado asiático representa una oportunidad creciente para el sector agroalimentario extremeño. De hecho, las exportaciones de productos como aceite, vino, pimentón o miel hacia la región del Lejano Oriente superaron los 26 millones de euros en 2024, lo que refleja el creciente interés por los productos de calidad procedentes de Extremadura.

Con esta participación, la Junta de Extremadura "continúa trabajando para abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas extremeñas y consolidar la marca Extremadura en mercados internacionales estratégicos" como Japón, donde los productos gourmet europeos cuentan con una demanda creciente y un elevado reconocimiento por su calidad