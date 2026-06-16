Extremadura cuenta con 85 alojamientos y 15 restaurantes considerados de excelencia

Extremadura cuenta con 85 alojamientos, 52 restaurantes y 15 empresas de experiencias catalogados como servicios turísticos de excelencia, según una guía que recoge la oferta de turismo premium de la comunidad autónoma.

Así lo pone de manifiesto la Junta de Extremadura en una nota de prensa publicada con motivo de la participación de la región en el encuentro anual de socios del club de excelencia turística nacional SIE, Spain is Excellence, que se celebra este lunes en Madrid.

Se trata de una cita que reúne a los principales profesionales del sector del turismo premium para compartir sinergias y crear oportunidades de colaboración.

La asistencia a esta jornada forma parte de las acciones contempladas en el acuerdo de colaboración que la Dirección General de Turismo mantiene con SIE, con el que busca posicionar a Extremadura en el mercado nacional e internacional del turismo de alta gama y reforzar la imagen de excelencia de la región dentro de la marca España.

Como resultado de este acuerdo, durante 2025 se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de consultoría estratégica para analizar e identificar la oferta turística premium de la comunidad autónoma. Este trabajo ha dado lugar a la guía de servicios turísticos de excelencia de Extremadura, que recoge 85 alojamientos, 52 restaurantes y 15 empresas de experiencias, precisa la Junta en su nota.

Asimismo, se han organizado dos viajes de familiarización dirigidos a agentes internacionales especializados en turismo premium procedentes de México (noviembre) y de Brasil (septiembre).

Durante 2026 está prevista la realización de nuevas actuaciones, entre ellas un viaje de agentes turísticos de Estados Unidos programado para el mes de noviembre.

La Dirección General de Turismo y Atrio son, actualmente, los dos únicos socios extremeños de esta iniciativa público-privada creada en 2022, que reúne destinos, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de servicios turísticos, fundaciones, museos y galerías de arte como el Teatro Real o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.