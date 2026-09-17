Extremadura y la ciudad china de Wuhu acuerdan impulsar una cooperación industrial, tecnológica y empresarial

La Junta de Extremadura y las instituciones de la ciudad china de Wuhu han acordado reforzar su colaboración para impulsar nuevas oportunidades de cooperación económica, industrial y tecnológica entre ambos territorios.

Así lo han acordado durante un encuentro institucional celebrado con representantes del Gobierno Municipal de Wuhu, la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wuhu, el Consejo para la Promoción del Comercio Internacional y la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores, además de empresas de la zona.

En esta cita, el Gobierno de Extremadura, el Gobierno municipal de Wuhu y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional han acordado trabajar conjuntamente en el apoyo a la posible implantación de empresas de Wuhu en Extremadura.

También se ha acordado la promoción de una misión comercial directa de empresas del sector agroalimentario de Extremadura en la provincia de Anhui muy interesada en los productos extremeños, según ha detallado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.

Durante la reunión, ambas partes han coincidido en la complementariedad de sus economías y en el interés mutuo por promover un marco estable de relaciones que facilite el intercambio empresarial, la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos conjuntos en ámbitos estratégicos.

El Gobierno de Extremadura ha trasladado el compromiso que mantiene desde 2023 para construir una relación duradera con China basada en "la confianza mutua, la cooperación económica y el intercambio cultural", destacando el "creciente interés de empresas chinas por instalarse en la región", señala la Junta en una nota de prensa.

En este contexto, se han expuesto las principales ventajas competitivas de Extremadura como destino inversor. La región es líder en España en potencia fotovoltaica instalada y produce más energía renovable de la que consume, lo que le permite ofrecer energía limpia y competitiva para proyectos industriales.

Asimismo, dispone de "amplias superficies" de suelo industrial, plataformas ferroviarias para el transporte de mercancías y una posición estratégica como puerta de entrada a los mercados de España, Portugal y el conjunto de la Unión Europea.

Además, se ha destacado el acompañamiento institucional que ofrece la Junta de Extremadura a través de instrumentos como PREMIA, que agilizan la implantación de proyectos estratégicos reduciendo "significativamente" los plazos administrativos, así como la "elevada intensidad" de ayudas públicas disponibles para la inversión empresarial.

Las dos delegaciones han identificado "importantes oportunidades" de cooperación en sectores vinculados a la movilidad eléctrica, la fabricación avanzada, la energía fotovoltaica, el almacenamiento energético, el hidrógeno verde, la robótica, los drones y las tecnologías digitales.

En el ámbito de la automoción, se han analizado posibles líneas de colaboración relacionadas con la fabricación de componentes, la logística, las infraestructuras de recarga y los servicios asociados al vehículo eléctrico. Asimismo, se han abordado oportunidades para el desarrollo de proyectos vinculados a la cadena de valor de las energías renovables y el almacenamiento energético, aprovechando la experiencia industrial de Wuhu y los recursos energéticos de Extremadura.

La delegación extremeña también ha valorado la presencia creciente de empresas chinas en la región, con proyectos como Hunan Youneng, Jinhong Gas o AESC-Envision, que consolidan a Extremadura como uno de los principales destinos de inversión china en España.

VISITAS RECÍPROCAS

Como resultado del encuentro, ambas instituciones han acordado promover visitas recíprocas de delegaciones empresariales y trabajar en la creación de un mecanismo permanente de cooperación que permita identificar y desarrollar nuevas oportunidades de inversión y colaboración industrial.

Durante la jornada de este miércoles la delegación extremeña desplazada a China se ha reunido con empresas del sector del automóvil para analizar posibles vías de colaboración y oportunidades de cooperación industrial.

Con este acuerdo, Extremadura refuerza su estrategia de internacionalización y su posicionamiento como "enclave industrial y energético de referencia en el sur de Europa", estrechando lazos con uno de los polos industriales más dinámicos de China.