Extremadura cerró abril con un déficit de 229 millones, el 0,77% de su PIB

Extremadura cerró el pasado mes de abril con un déficit de 229 millones de euros, equivalente al 0,77 por ciento de su PIB.

El déficit de Extremadura en abril de 2026 se ha reducido en 131 millones de euros con respecto al mismo mes del año anterior, cuando la comunidad presentaba un déficit de 360 millones de euros, equivalente al 1,28 por ciento de su PIB.

En cualquier caso, y según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el porcentaje de déficit de Extremadura en abril de 2026, del 0,77 por ciento de su PIB, es superior al de la media de las comunidades autónomas, que está en el 0,42 por ciento por ciento.