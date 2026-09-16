Extremadura y Anhui firman un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación económica, industrial y comercial

La Junta de Extremadura y el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional de la provincia de Anhui han firmado este martes un memorando de entendimiento (MOU) destinado a fortalecer las relaciones económicas, comerciales e institucionales entre ambos territorios y a promover nuevas oportunidades de inversión y colaboración empresarial.

Durante el encuentro, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado la voluntad del Gobierno de Extremadura de consolidar una relación estable y a largo plazo con China, basada en la confianza mutua y orientada al desarrollo industrial, económico, tecnológico y cultural.

Santamaría ha presentado las principales ventajas competitivas de la región como destino de inversión. Entre ellas, su liderazgo nacional en potencia fotovoltaica instalada, la disponibilidad de energía renovable que supera el consumo regional, la amplia oferta de suelo industrial y el acceso estratégico a los mercados de España, Portugal y el conjunto de la Unión Europea.

Asimismo, se han dado a conocer las herramientas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para facilitar la implantación de proyectos empresariales, como el programa PREMIA, que permite agilizar la tramitación administrativa de inversiones estratégicas, así como el sistema de acompañamiento institucional a los inversores.

La reunión ha permitido identificar ámbitos prioritarios de colaboración entre Anhui y Extremadura en sectores como la movilidad eléctrica, las energías renovables, el almacenamiento energético, la inteligencia artificial, la economía digital y la industria agroalimentaria.

En materia industrial, ambas partes han puesto de manifiesto la complementariedad de sus economías. Mientras Anhui cuenta con una potente capacidad tecnológica y manufacturera en sectores de alto valor añadido, Extremadura ofrece energía verde competitiva, recursos naturales, espacios para el desarrollo industrial y una ubicación privilegiada para operar en el mercado europeo.

Durante el encuentro, la Junta de Extremadura ha mostrado también su disposición a facilitar la llegada de nuevas empresas de Anhui interesadas en desarrollar proyectos en España y Europa, ofreciendo apoyo en la localización de inversiones, búsqueda de socios estratégicos y asesoramiento institucional.

La firma del memorando contempla igualmente el impulso de intercambios empresariales y misiones comerciales entre ambas regiones, con el objetivo de favorecer nuevos proyectos conjuntos y estrechar las relaciones entre sus respectivos tejidos productivos.

Actualmente, Extremadura cuenta ya con importantes inversiones de capital chino vinculadas a sectores estratégicos, como Hunan Yuneng, Jinhong Gas o AESC-Envision, ejemplo del creciente interés de las empresas chinas por la región.

El gobierno extremeño ha invitado al Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional de Anhui y a las empresas de la provincia a visitar Extremadura para conocer de primera mano las oportunidades que ofrece la comunidad autónoma.

Con esta firma, ambas partes dan un paso más en la construcción de una alianza orientada a generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico en sectores clave para la transición energética y digital.

"Extremadura aspira a convertirse en un socio estratégico para las empresas de Anhui que quieran acceder a España, Portugal y al conjunto del mercado europeo, aprovechando nuestras ventajas competitivas en energía, suelo industrial, logística y acompañamiento institucional", ha dicho Santamaría.

Durante la jornada la delegación extremeña ha visitado otras dos empresas, una dedicada a la construcción y comercialización de autobuses eléctricos y otra centrada en la automatización de empresas del sector agroalimentario para exponerles las ventajas que ofrece Extremadura para invertir.