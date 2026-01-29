Extremadura actualiza el calendario común de vacunación por primera vez en enero e incorpora nuevas inmunizaciones

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución por la que se actualiza el calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida en Extremadura, y el de inmunización específica tanto de menores y adolescentes como el de personas adultas con condiciones de riesgo en Extremadura.

Según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa, por primera vez, esta actualización se publica en el mes de enero, lo que "permite contar desde el primer mes del año con toda la programación vacunal al día y evita desplazamientos repetidos a los centros sanitarios, facilitando una planificación más cómoda y eficiente para los usuarios".

Las novedades de esta resolución incluyen la introducción de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en adultos de determinados grupos de riesgo, como personas institucionalizadas en residencias de mayores y de personas con discapacidad.

También se incluyen adultos especialmente vulnerables, como personas con cáncer hematológico o no hematológico en tratamiento, personas con infección de VIH avanzada o pacientes en diálisis, además de personas trasplantadas de órgano sólido y pacientes sometidos a terapia celular, entre otros.

Otra de las novedades es la introducción de la vacuna frente a la difteria, tétanos y Tosferina (dTpa) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ya que "presentan una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y un riesgo incrementado de exacerbaciones, hospitalización y mortalidad", señala.

Por otro lado, se mantiene la vacunación frente a Herpes Zóster en población adulta, para las dos cohortes poblacionales que se inmunizan cada año, como son los que cumplen 80 y los que cumplen 65 años en el año correspondiente, es decir, los nacidos en 1946 y 1961 respectivamente.

Asimismo, podrán recibir la vacuna aquellas personas pertenecientes a cohortes previamente incluidas que aún no hayan sido vacunadas.