Una exposición reúne en el Meiac de Badajoz 96 obras de Barjola, entre ellas las últimas donaciones de la familia

Una exposición reúne en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz 96 obras del pintor extremeño Juan Barjola seleccionadas entre los fondos del museo y que incluyen óleos, tintas, serigrafías y dibujos de un artista que se movía con seguridad por cualquiera de estos soportes, con lo que ofrece un recorrido completo por la trayectoria de uno de los principales exponentes de la vanguardia española.

Esta muestra, inaugurada por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, acompañada de la directora del Meiac, Catalina Pulido,y que se puede visitar hasta el mes de septiembre, incorpora además 19 obras donadas recientemente por la familia del artista, que pasan a formar parte de los fondos del museo. Esta aportación refuerza una colección que supera ya las 300 piezas y consolida al Meiac como un centro de referencia para el estudio de Barjola.

Entre las piezas, se encuentran tanto 'Autorretratos' como 'Matadero', junto a distintas serigrafías, obras con tinta china sobre papel u óleo sobre lienzos sobre la tauromaquia, de la que le atrae el drama que encierra el atávico ritual y que son escenográficas, donde el toro, los toreros, el público y la plaza integran un todo difícil de deslavazar y en el que emergen la cabeza del toro y sus astas, y las de los toreros y sus monteras. También se puede ver 'Cabeza de mujer bicefala', 'Camerino' o 'Perro, mesa y cráneo', entre otras.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones ha visitado este martes esta exposición temporal que ocupa la primera planta del Meiac y que está dedicada a Juan Barjola, en relación al cual ha recordado que el propio Barjola ya contribuyó de manera decisiva a la colección fundacional del museo con más de una treintena de obras, una colección que "poquito a poco" ha ido creciendo hasta las 300.

La última donación que han tenido de la familia, que está "muy implicada", supone "tener un músculo muy fuerte de este autor", "imprescindible en la vanguardia" y un "extremeño que es muy conocido por su fuerza tanto en el trazo como en los colores" así como "por su forma de ver la condición humana".

De igual modo, Bazaga ha señalado que en 1999, en 2014 y posteriormente en 2019, cuando falleció Barjola, han tenido distintas exposiciones y culminan con ésta que puede ser, en su opinión, "la más poderosa" por las novedades que presenta, y ante lo que ha aprovechado para indicar que las donaciones son "muy importantes" y "muy necesarias en estos museos".

Así, recientemente ha pasado por el Consejo de Gobierno 19 obras que la familia de Barjola ha vuelto a donar, como también se cuenta con más piezas tanto en el Meiac como en el Museo de Cáceres de distintos autores que han sido donadas y que "siempre dan más fortaleza si cabe" a las colecciones que presentan estos museos.

En concreto, en los últimos meses el Museo de Cáceres ha incorporado una obra donada por José Emilio Gañán Sequeira, mientras que el Meiac ha recibido siete piezas de Pilar Molinos López y un conjunto de 61 obras de distintos artistas, donadas por Ángel Romero Muñoz, ampliando y diversificando sus colecciones.

De cara a estos días de Semana Santa, la consejera ha expuesto que esta muestra sobre Barjola refuerza la oferta cultural de Extremadura en un periodo de especial afluencia turística, de manera que ha confiado en que sea otro de los recursos turísticos y atractivos que tenga la ciudad de Badajoz.

Por último, ha explicado que la muestra permite recorrer los movimientos y trazos del pintor a lo largo del tiempo, para lo que se han elegido motivos "muy interesantes" como pueden ser los taurinos de este autor "imprescindible en la vanguardia" y "en Extremadura", así como que aunque tiene un temporal siempre tienen obras suyas expuestas en el Meiac.