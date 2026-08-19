Las exportaciones extremeñas cayeron un 2,4% en el primer semestre del año

Las exportaciones extremeñas durante el primer semestre de 2026 alcanzaron los 1.821,7 millones de euros, un 2,4% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.040,9 millones de euros, que supone un incremento interanual del 0,3%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura.

En cuanto a los datos del sexto mes del año en curso, las exportaciones registradas en junio en Extremadura se cifraron en 356,3 millones de euros, un 16,7 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado, frente a un incremento medio del 5,3 por ciento en el conjunto nacional.

Por su parte, las importaciones en Extremadura alcanzaron un valor de 181,1 millones de euros, un 2,3 por ciento más, inferior al 15,7 por ciento del conjunto de las comunidades autónomas.

Por sectores, la alimentación aglutina el 42,7 por ciento del total de las exportaciones extremeñas en los seis primeros meses de 2026, con un total de 778 millones de euros, tras caer un 6 por ciento respecto al año pasado.

Por destino, Portugal es el principal comprador de Extremadura, con 455,02 millones de euros, un 2,7 % más, seguido por Francia, con 357,59 millones (-4,3%) y Alemania 247,56 millones (+3,0 %).