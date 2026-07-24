Estabilizado el incendio forestal en Campanario, que ha desactivado el nivel 1 que se activó por la afección a una carretera

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 en el incendio declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Campanario, que ha quedado estabilizado.

Según los datos aportados por el Infoex, la evolución de este incendio es favorable, y el fuego ha afectado a dehesa con pasto.

Ahora mismo trabajan en la extinción medios del Plan Infoex, como dos unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico en extinción, así como efectivos de la Guardia Civil de Badajoz.