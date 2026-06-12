INCENDIOS

Estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en Plasencia

Afecta a una zona de pasto y matorral situada entre las localidades cacereñas de Plasencia y Malpartida de Plasencia.

Redacción

Extremadura |

Estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en Plasencia
Estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en Plasencia | INFOEX

El Plan Infoex desactivaba el nivel 1 de peligrosidad de un incendio declarado en la tarde de ayer cerca de Plasencia. Incendio con una evolución favorable que estableció el nivel 1 por su proximidad a viviendas aisladas y la carretera CC-227, que se vio afectada y cortada al tráfico, así como un tramo de la carretera EX208.

Las llamas han afectado a una zona de pasto y matorral situada entre las localidades cacereñas de Plasencia y Malpartida de Plasencia, cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción trabajaban sobre el terreno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer