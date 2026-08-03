Estabilizado al 100% el IF de Casas de Millán, sin restricciones ya para la población, vías abiertas y se desactiva el INFOCAEX

Muy pendientes hemos estado durante este fin de semana de un incendio forestal que se originaba en Casas de Millán y que obligó a la evacuación de unos 800 vecinos de este municipio cacereño y de Grimaldo, que ya ayer domingo pudieron regresar a sus viviendas, en las que permanecieron confinados, hasta el levantamiento de todas las restricciones en la tarde noche de ayer, al darse por estabilizado el 100% de este incendio forestal que ha afectado a unas 1.350 hectáreas.

Así, en la cuarta reunión del Centro de Coordinación Operativa, del Cecop se acordaba levantar el confinamiento de Casas de Millán y Grimaldo, así como se desactivaban los planes Infocaex e Infoex, que se encuentran ya en nivel 0, sin riesgo. Además, la circulación tanto en la línea férrea como en la carretera CC-16 quedó restablecida.

Sobre el terreno, esta noche han permanecido trabajando, 7 unidades de bomberos forestales terrestres, 3 agentes del medio natural, 3 técnicos de extinción, en toral unos 48 efectivos

Por cierto, el origen del incendio de Casas de Millán, está localizado, tuvo lugar el sábado tras la incidencia con un camión que salía ardiendo en la autovía A-66, pero en la madrugada del sábado al domingo se detectaron tres focos intencionados, tal y como denunció el Vicepresidente de la Junta, y consejero de emergencias, Abel Bautista.