A la espera de conocer si la Gigafactoría de Navalmoral recibe un PERTE se anuncia una segunda convocatoria ya

Finalmente ayer, como estaba previsto, no se conoció finalmente la relación de los PERTES del vehículo eléctrico, al que opta la Gigafactoría de Baterías en Navalmoral, el consejero extremeño de economía, Rafael España, aseveraba que tanto empresa como Junta no trabajan con un horizonte PERTE, y que un posible rechazo no influirá en la llegada del proyecto a la comarca de Campo Arañuelo.

En este sentido, El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmaba ayer que el Ejecutivo convocará "en próximas fechas" la segunda edición del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), después de dar a conocer, la semana pasada, la resolución definitiva de las ayudas concedidas.