La Escuela de Cooperación Sénior Mandela busca extremeños mayores de 56 años para optar a su programa de retos globales

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) abre el plazo de inscripción en la Escuela de Cooperación Sénior Mandela, un programa formativo dirigido a personas mayores de 56 años interesadas en profundizar en los grandes retos globales y participar activamente en iniciativas de solidaridad y transformación social.

La iniciativa cuenta con la financiación de la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida, y nace con el objetivo de acercar el ámbito de la cooperación internacional al colectivo sénior, poniendo en valor su experiencia, conocimiento y compromiso como agentes de cambio desde lo local hacia lo global.

El proyecto se articula en dos fases. La primera consiste en una formación teórica de 40 horas presenciales, que se desarrollará todos los viernes de marzo a junio en el Centro Cultural La Antigua de Mérida. Durante estas sesiones, los participantes abordarán, de la mano de destacadas personalidades del panorama nacional e internacional, los principales desafíos globales y el papel estratégico de la cooperación internacional.

El programa formativo permitirá profundizar en cuestiones como la pobreza, la desigualdad o la sostenibilidad, así como en el papel de España en este ámbito, el concepto de cooperación descentralizada, el funcionamiento del trabajo de las personas cooperantes y las distintas vías de participación en iniciativas sociales y de voluntariado, señala en nota de prensa Aupex.

Tras la finalización de esta primera etapa, se abrirá un proceso selectivo para optar a una de las diez plazas becadas que darán acceso a la segunda fase, en concreto, una formación en el territorio que se desarrollará en el Chocó Andino, en Ecuador. Esta experiencia, de diez días de duración, incluirá encuentros con organizaciones sociales y comunidades locales, ofreciendo una aproximación directa a los contextos y proyectos de cooperación.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el 9 de marzo a través del formulario disponible en la página web oficial del programa.

Con esta iniciativa, Aupex refuerza su compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida y con la promoción de una ciudadanía "activa, solidaria y comprometida" con los desafíos globales, situando a las personas mayores como protagonistas de la transformación social.