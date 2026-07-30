Un equipo de investigación de la UEx avanza en el desarrollo de nuevas estrategias para tratar las alergias alimentarias

Un equipo de investigación liderado por la profesora de la Universidad de Extremadura (UEx) y coordinadora del Grupo Quorex, María Victoria Gil Álvarez, ha dado un paso importante hacia el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de las alergias alimentarias y, en concreto, en torno a una inmunoterapia oral personalizada frente a las alergias a las proteínas de leche y huevo.

Los resultados, publicados recientemente en revistas especializadas de prestigio tales como Food Chemistry (Elsevier) y ACS Food Science & Technology (American Chemical Society), entre otras, muestran que la modificación de proteínas alimentarias alergénicas, mediante compuestos naturales obtenidos de cáscaras de cítricos, reduce significativamente su capacidad para desencadenar respuestas alérgicas.

El trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, del que la profesora Gil es investigadora principal.

También han participado en el estudio el profesor Pedro Cintas Moreno (Grupo Quorex), y el grupo de investigación dirigido por el profesor Pastor Vargas, de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Fundación Jiménez Díaz, así como el profesor Nieto García de la Universidad de Salamanca.

La profesora Gil conoce de primera mano la realidad que supone convivir con las alergias alimentarias. En 2010 fundó la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos (Aexaal), que hoy en día reúne a más de 850 familias extremeñas, ha explicado la UEx en una nota de prensa en la que ha detallado que esta estrecha vinculación con pacientes y familiares ha contribuido a orientar una línea de investigación centrada en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que permitan mejorar su calidad de vida.

La investigación se centra en las caseínas y b-lactoglobulina, las principales proteínas responsables de la alergia a la leche de vaca. Así, se ha estudiado el efecto de distintos polifenoles naturales extraídos de cáscaras de limón y naranja sobre estas proteínas, y evaluado posteriormente su reconocimiento por anticuerpos IgE presentes en muestras de suero de pacientes alérgicos.

Los resultados revelan una "notable" reducción de la unión de dichos anticuerpos a las proteínas modificadas, lo que indica una disminución de su potencial alergénico. Aunque se observaron diferencias individuales entre pacientes, el efecto protector fue "consistente" y refuerza la viabilidad de utilizar estas modificaciones moleculares para diseñar nuevas estrategias terapéuticas adaptadas a cada persona.

Para comprender el origen de este fenómeno, el equipo combinó ensayos experimentales con avanzadas herramientas de modelización molecular. Los análisis computacionales permitieron identificar cómo los polifenoles interaccionan con diferentes fracciones de las proteínas estudiadas modificando regiones específicas que son reconocidas por el sistema inmunitario. Estas alteraciones estructurales explicarían la menor capacidad de las proteínas tratadas para activar la respuesta alérgica.

POTENCIAL DE SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Más allá de su relevancia clínica, el estudio pone de manifiesto el potencial de los subproductos agroalimentarios como fuente de compuestos bioactivos de alto valor añadido. La utilización de polifenoles procedentes de residuos de cáscaras de limón y naranja constituye un "claro ejemplo" de economía circular aplicada a la investigación biomédica y alimentaria, al transformar materiales de desecho en ingredientes con potencial terapéutico.

Del mismo modo, los investigadores destacan que estos resultados representan una "sólida" prueba de concepto para el desarrollo futuro de inmunoterapias orales más seguras y personalizadas, capaces de reducir la sensibilidad a determinados alimentos y minimizar el riesgo de reacciones alérgicas graves, incluida la anafilaxia.

Aunque estos resultados son "muy prometedores", esta estrategia se encuentra todavía en una fase inicial de desarrollo y, en la actualidad, debe entenderse como un tratamiento coadyuvante de las terapias de inmunoterapia oral ya existentes -habitualmente complementadas con anticuerpos monoclonales o alergoides-, si bien en el futuro podría llegar a constituir una alternativa terapéutica por sí misma.

La línea de investigación no se limita a las proteínas lácteas. El equipo ha trabajado también con proteínas de huevo, tales como lisozima y ovoalbúmina y otros sistemas alimentarios, demostrando cómo los polifenoles naturales pueden emplearse para disminuir la alergenicidad de diferentes alimentos.

Estos estudios forman parte de la tesis doctoral de Nuria Fernández Rivera, desarrollada en la Universidad de Extremadura, y consolidan una línea de investigación multidisciplinar que integra química sostenible, ciencia de los alimentos e inmunología clínica para abordar uno de los principales retos emergentes en salud pública.