La empresa familiar analiza en Navalmoral de la Mata cómo afrontar con éxito el relevo generacional

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, AEEF, ha celebrado este jueves en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata una nueva jornada centrada en el relevo generacional en la empresa familiar, como uno de los principales retos de este sector.

El encuentro, que se celebrado en el Hotel Moya, ha reunido a empresarios y profesionales de la zona interesados en garantizar la continuidad y el futuro de sus organizaciones.

La jornada ha comenzado con la ponencia 'Cómo afrontar el relevo generacional en la empresa familiar', impartida por el catedrático y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, Tomás Bañegil, para dar paso a continuación a un diálogo con el empresario familiar Iván Ramón, CEO y miembro de la segunda generación de Transportes Extremeños Ramón, quien ha compartido su experiencia en el proceso de continuidad empresarial.

Cabe destacar que el Programa Releva Empresa Familiar ha recorrido distintas localidades de Extremadura -Plasencia, Mérida, Don Benito, Los Santos de Maimona, Badajoz, Cáceres y Navalmoral de la Mata, -, consolidándose, desde su puesta en marcha en enero, como un "espacio de referencia para el acompañamiento de las empresas en este proceso estratégico", según informa la AEEF en nota de prensa.

La iniciativa, cofinanciada por la Junta de Extremadura, combina formación, asesoramiento y herramientas prácticas con el objetivo de garantizar la continuidad y fortalecer el tejido empresarial de la región.

Ahora, el Programa Releva Empresa Familiar se complementará con una segunda fase de Especialización de Empresa Familiar, de 40 horas, que dará comienzo el 19 de mayo y cuyo plazo de inscripción ya está abierto.