Los embalses del Guadiana se encuentran al 86,7% y los del Tajo al 80,6%

Los embalses del Guadiana almacenan esta semana 8.271 hectómetros cúbicos, cinco más que la pasada, y se sitúa al 86,7 por ciento de su capacidad, mientras los del Tajo han perdido 20 hm3 y acumulan 8.908, alcanzando un 80,6 por ciento del total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En su conjunto, la reserva hídrica española almacena 46.915 hectómetros cúbicos (hm3) de agua y está al 83,7 por ciento. En total, están 9,7 puntos por encima del año pasado por estas fechas --cuando almacenaban 41.478 hm3 y se encontraban al 74%-- y 22,2 puntos por arriba de la media de la última década para este punto del año, que ha solido contar con unos embalses al 61,5 por ciento con 34.506 hm3.