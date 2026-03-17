Efecto Pasillo, Zahara y Serko serán los padrinos del XIX Festivalino de Pescueza, que se celebra del 10 al 12 de abril

Efecto Pasillo, Zahara y Serko serán los padrinos del XIX Festivalino de Pescueza (Cáceres), que se celebra del 10 al 12 de abril en esta pequeña localidad de apenas 150 habitantes pero que recibe unas 12.000 personas durante los días del festival más pequeño del mundo, una cita que se presenta como "un grito de esperanza" contra el despoblamiento del mundo rural.

La Cabra Mecánica, el grupo de folk Acetre, y El Gato con Jotas son otros de los artistas que participarán en el certamen que ofrecerá más de una docena de conciertos, muchos de ellos de grupos extremeños como Bolsa de Moscas, Kalerizo, Lapurasangre o Miguel Rumbao, entre otros.

En concreto, el programa de la décimo novena edición del certamen contará como siempre con los conciertos en la Plaza Mayor y en la del Álamo, pero también con talleres medioambientales, plantación de árboles, mercado de artesanía y muchas más actividades en las que se vuelca todo el pueblo.

Toda la programación se ha presentado este lunes en una rueda de prensa que ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, y la alcadesa de Pescueza, Agustina Fernández, que ha agradecido la implicación de todos los vecinos en este proyecto que pretende demostrar que "en Pescueza lo pequeño se hace grande".

"El Festivalino representa una forma de entender el mundo rural. Representa el compromiso de un pueblo que cree en sí mismo", ha dicho Morales, quien ha incidido en que Pescueza "es la prueba viviente" de que el mundo rural "tiene posibilidades de subsistir y de vivir". Así, ha recordado que la diputación cacereña aporta 25.000 euros para ayudar a la organización de este festival que supone un revulsino económico no solo para el pueblo, sino para toda la comarca.

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha incidido en esta idea y en la importancia del Festivalino para "alzar la voz" contra la despoblación, y hacerlo de una forma sostenible y con la cultura como hilo conductor y como nexo de unión de todas las generaciones.

La alcaldesa de Pescueza, Agustina Fernández, ha desgranado la programación, al tiempo que ha recalcado la importancia de dinamizar el mundo rural porque "los pueblos pequeños son los que guardan los tesoros más grandes", ha dicho. "En Pescueza demostramos que el tamaño no define la calidad ni la emoción. Lo pequeño se hace grande cuando hay corazón, cuando hay raíces y cuando hay una comunidad unida. Esa es nuestra bandera y lo queremos proyectar al mundo un año más", ha subrayado la alcaldesa.

En su intervención, ha tenido unas alabras de agradecimiento "profundo" a todo el pueblo, a cada vecino y a cada vecina, que se vuelcan con este proyecto. "Es conmovedor ver como un pueblo entero trabaja unido, unos montando infraestructuras, otros cediendo sus huertos para aparcamientos, otras preparando dulces", ha explicado.

"Unos llevan tiempo haciendo talleres por las tardes para la decoración del pueblo. Otros abriendo las puertas de sus propias casas para que nadie se sienta un extraño. Ese esfuerzo colectivo es lo que hace que este festival tenga un alma que no se puede comprar con dinero. Gracias vecinos de Pescueza por enseñarnos lo que significa la palabra comunidad", ha resaltado.

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVALINO

En cuanto a la programación, el Festivalino comenzará el viernes 10 de abril con la inauguración oficial (19,30 horas), para seguir con un pasacalles y comenzar con los conciertos en la Plaza Mayor. Esta primera jornada será el turno de Acetre, Lapurasangre y Discoplay.

Ya el sábado, 11 de abril la agenda comenzará a las 12,00 horas con los talleres artesanales para no perder las costumbres como la matanza, la elaboración de dulces, etc. Habrá una representación de tamborileros y de protagonistas de fiestas de la provincia como Jarramplas y las Carantoñas.

Entre los talleres, se han organizado también algunos de caricaturas, reciclaje, barro y medioambientales. No faltarán las propuestas para los más pequeños con talleres de manualidades, juegos o pintura de cara en la plazuela del Postigo. A las 17,00 horas será el turno de los cuentos de Fernándula y Lulo y a las 18,00 horas llegará la magia y el humor de JCarron, con la batukada 'Los infectos acelerados' recorriendo todo el pueblo.

Los conciertos del sábado comenzarán (a las 13,00 horas) con el grupo de coros y danza La Vara de Puebla de Argeme; para continuar con El Gato con Jotas (14,00 horas), que repite este año después de que su actuación de la edición anterior sufriera un apagón. Bolsa de Moscas se subirá al escenario a las 16,30 horas para seguir con Miguel Rumbao (17,30 horas), y Kalerizo (19,00 horas). Los conciertos de las 22,00 horas en la Plaza Mayor comenzarán con Wistimber para continuar con La Cabra Mecánica y acabar con La Liga.

Y el domingo, 12 de abril, se celebrará la jornada medioambiental con la plantación de árboles en la dehesa por parte de los padrinos de esta edición que serán Serko, Efecto Pasillo y Zahara. "Cada árbol plantado por nuestros padrinos es una semilla de futuro para nuestra tierra", ha resaltado la alcaldesa, que ha reordado que todos ellos actuarán, a partir de las 13,00 horas, en el escenario de la Plaza Mayor.

Cabe recordar que El Festivalino nació por una iniciativa de todo un pueblo que se implicó en el cuidado de la naturaleza y de su entorno, así como en la lucha contra la despoblación y la búsqueda de soluciones como motor de desarrollo socioeconómico del mundo rural.

Pescueza ha conseguido consolidar su población y que en estos diecinueve años hayan seguido naciendo niños en este pueblo que también promueve un sistema de cuidados de personas mayores para generar empleo y ofrecer un envejecimiento sin perder las raíces.