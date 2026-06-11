Educación refuerza su apuesta por la Formación Profesional en las Jornadas de difusión de ExtremaduraSkills

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con la Formación Profesional durante la Jornada de Difusión de las competiciones Skills, donde ha puesto en valor el trabajo de docentes, coordinadores, equipos directivos y responsables educativos que han contribuido a consolidar una cultura de excelencia en la FP extremeña.

Durante su intervención, la consejera subrayó que las Skills constituyen mucho más que una competición, ya que fomentan la superación personal, la excelencia profesional y el desarrollo de competencias transversales como el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la resiliencia o la capacidad de adaptación. Asimismo, destacó que estas competiciones evidencian la calidad de la Formación Profesional extremeña y su alineación con los estándares europeos más exigentes.

OFERTA RÉCORD PARA EL PRÓXIMO CURSO

La titular de Educación anunció que la oferta de Formación Profesional para el próximo curso alcanzará por primera vez las 828 enseñanzas, una cifra histórica que incluirá nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades del tejido productivo regional. Entre ellas figuran Técnico en Seguridad, Fabricación de Elementos Metálicos, Coordinación de Emergencias y Protección Civil, Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, Recursos y Servicios en la Nube, y Corte y Cata de Jamón y Paleta.

La consejera recordó que la Formación Profesional presenta actualmente una tasa de empleabilidad superior al 80 %, alcanzando incluso el 100 % en numerosos ciclos formativos de grado superior, además de constituir una vía de acceso cada vez más utilizada hacia los estudios universitarios.

INVERSIÓN MULTIPLICADA POR DIEZ Y NOVEDADES PARA EXTREMADURASKILLS 2027

Sandra Valencia destacó también el importante incremento de la inversión destinada a las competiciones Skills, que ha pasado de 55.658 euros en 2022 a cerca de 500.000 euros en 2026, multiplicándose casi por diez en apenas cuatro años.

La consejera concluyó animando a los más de 200 docentes asistentes, procedentes de 53 centros educativos, a continuar impulsando la participación en las competiciones Skills y a seguir actuando como embajadores de la Formación Profesional en sus respectivos centros.

"La FP no es una alternativa. La FP es excelencia, innovación y el puente entre el aprendizaje y el empleo de calidad. Y las Skills son su mejor expresión", ha asegurado.