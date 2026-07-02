Educación impulsa el emprendimiento universitario con su colaboración en el Campus Emprendedor de Verano de la UEx

La directora general de Universidad, Esther Muñoz Baquero, ha participado este miércoles en la inauguración del 'Campus Emprendedor de Verano. Ciclo de Pre-aceleración de Ideas Innovadoras', organizado por Fundecyt y el Servicio de Emprendimiento (Sapiem), de la Universidad de Extremadura (UEx). Esta iniciativa, enmarcada en los XXVII Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx, tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora y facilitar que las ideas innovadoras se conviertan en proyectos viables.

Durante el acto inaugural, en el que también han intervenido el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero; el director gerente de FUNDECYT-PCTEX, José Luis Canito Lobo; y el decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, José Manuel Hernández Mogollón, se ha puesto de relieve la importancia de reforzar la colaboración entre las instituciones para impulsar el talento, la innovación y la transferencia del conocimiento al tejido productivo.

La directora general de Universidad, Esther Muñoz Baquero, ha destacado que "la universidad es uno de los principales espacios donde nacen las ideas que pueden transformar nuestro tejido productivo. Desde la Junta de Extremadura queremos acompañar ese talento para que disponga de formación, asesoramiento y herramientas que le permitan convertir el conocimiento en proyectos innovadores, empresas y oportunidades de empleo. Este campus representa precisamente esa conexión entre universidad, innovación y emprendimiento que queremos seguir fortaleciendo en Extremadura".

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, ha subrayado que "el principal activo de una universidad es su capital humano. Nuestro compromiso es ofrecer a estudiantes, investigadores y egresados un entorno que favorezca la creatividad, la innovación y el emprendimiento, poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad. Este campus constituye una oportunidad para aprender de experiencias reales, generar redes de colaboración y convertir las buenas ideas en proyectos con futuro".

Tras la apertura institucional, el profesor de la Universidad de Extremadura y cofundador de Metrikamedia, Roberto Rodríguez Echeverría, ha pronunciado la conferencia inaugural, 'De la idea al mercado', en la que ha abordado el proceso de transformación de una idea innovadora en un proyecto empresarial viable.

A lo largo de tres jornadas, el Campus Emprendedor de Verano ofrecerá a los participantes una formación intensiva para validar ideas de negocio, establecer conexiones con profesionales del ecosistema emprendedor y adquirir herramientas prácticas aplicables al desarrollo de iniciativas innovadoras. El programa incluye sesiones sobre modelos de negocio, empresas de base tecnológica, propiedad intelectual, inteligencia artificial aplicada al emprendimiento, financiación y recursos de apoyo disponibles en Extremadura.

La participación de la Junta de Extremadura en esta iniciativa responde a su compromiso con el impulso del talento, la innovación y el emprendimiento como ejes estratégicos para el desarrollo económico y social de la región, fortaleciendo la colaboración con la Universidad de Extremadura para favorecer la transferencia del conocimiento y la creación de nuevas oportunidades.

El Campus Emprendedor está organizado por el Servicio de Emprendimiento (Sapiem), FUNDECYT y cuenta con el apoyo del programa Cultura Emprendedora Universidad, una iniciativa de la Junta de Extremadura adscrita a la Dirección General de Universidad, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento, la innovación y la transferencia del conocimiento entre la comunidad universitaria mediante acciones de formación, acompañamiento y conexión con el ecosistema emprendedor extremeño.