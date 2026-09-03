Educación convoca el proceso de admisión y matriculación en Bachillerato de adultos para el próximo curso

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado el proceso de admisión y matriculación en enseñanzas de Bachillerato dirigidas a personas adultas para el curso 2026/2027. La convocatoria se aplica a todos los centros docentes autorizados que impartan estas enseñanzas en la región.

El Bachillerato para personas adultas está abierto al alumnado mayor de 18 años o a quienes hayan cumplido esa edad en el año natural en que comience el curso académico. Excepcionalmente, se admitirán alumnos mayores de 16 años con un contrato de trabajo que no puedan acudir a los centros docentes en régimen ordinario, deportistas de alto rendimiento o alumnado en el que concurran situaciones personales especiales debidamente justificadas.

En cuanto a los requisitos académicos, se exige estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente académico; o bien contar con titulaciones como Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo. En el caso de sistemas educativos extranjeros, deben tener la homologación correspondiente a ESO.

La oferta formativa de Bachillerato para personas adultas en Extremadura se organiza en régimen presencial nocturno y en régimen a distancia, en sus modalidades semipresencial y online. En cualquier caso, no habrá límite temporal de permanencia. La ratio orientativa será de 30 alumnos en la opción presencial, 30 en semipresencial y 100 en online.

En régimen presencial nocturno podrán cursarse las modalidades de ¿Ciencias y Tecnología¿, ¿General¿, ¿Humanidades y Ciencias Sociales¿, y ¿Artes¿. Por su parte, la enseñanza a distancia se impartirá a través del IES Reino Aftasí de Badajoz, que ofrece todas las modalidades anteriores, y del IES Brocense de Cáceres, que imparte las tres primeras.

TRÁMITES Y PLAZOS

La convocatoria establece que deben presentar la correspondiente solicitud de admisión las personas que se incorporen por primera vez a estas enseñanzas y aquellas que no tengan reconocido el derecho a permanencia.

La solicitud se cumplimentará conforme a los modelos incluidos en la resolución para cada una de las enseñanzas, disponibles también en la plataforma Educarex. Podrá formalizarse en el centro en el que se desea estudiar, en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía o por vía telemática a través del Registro Electrónico General.

El plazo de presentación de solicitudes y documentación, tanto para la admisión de nuevo ingreso como para la matriculación del alumnado con derecho a permanencia, está abierto hasta el próximo 10 de septiembre de 2026.

El alumnado que haya obtenido plaza deberá confirmar posteriormente su matrícula. Finalizado este trámite se generarán listas de espera con aquellas personas solicitantes que no hayan accedido a las materias solicitadas.

Por su parte, el alumnado con derecho a permanencia interesado en cursar nuevas materias realizará su matrícula en el centro educativo autorizado donde curse los estudios.

Esta convocatoria se enmarca en lo dispuesto en la normativa vigente en materia de educación para personas adultas, que establece el derecho de todos los ciudadanos al aprendizaje a lo largo de la vida, procurando el máximo desarrollo de sus capacidades.

En esta línea, la administración educativa ha definido una oferta de enseñanza flexible para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar con la formación, con plazas suficientes para atender las demandas educativas de los extremeños.