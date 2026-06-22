Educación celebra las oposiciones educativas con 304 plazas convocadas y una participación del 93 % en la fase de presentación

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha celebrado este sábado las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Maestros, una convocatoria en la que se ofertan 304 plazas correspondientes a todas las especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), Educación Física, Inglés y Música.

La consejera, Sandra Valencia, ha destacado que esta oferta pública de empleo responde al compromiso del Ejecutivo regional con la generación de empleo estable y de calidad en el ámbito educativo, una apuesta impulsada por la presidenta María Guardiola.

La convocatoria ha registrado alrededor de 6.300 solicitudes, de las que un 93 % de los aspirantes ha participado en la fase de presentación.

HERRAMIENTA DIGITAL

Entre las principales novedades de esta convocatoria, la titular de Educación ha destacado la puesta en marcha de una nueva herramienta informática integrada en el ecosistema de Profex, diseñada para facilitar el trabajo de los presidentes y secretarios de los tribunales calificadores.

Esta aplicación permite automatizar tareas administrativas que hasta ahora se realizaban de forma manual, como la elaboración de actas, que se generan automáticamente y cuentan con firma electrónica. De este modo, se reducen los tiempos de gestión, se minimiza la carga burocrática y se aporta una mayor transparencia y eficiencia al proceso selectivo.

Según han trasladado los propios tribunales, la herramienta ha sido recibida de forma muy positiva, al simplificar significativamente las tareas organizativas y administrativas asociadas a las oposiciones.

RECONOCIMIENTO

Además, Sandra Valencia ha querido agradecer expresamente el esfuerzo realizado por los 118 tribunales, integrados por 590 docentes, que participan en el desarrollo de estas oposiciones.

La consejera ha valorado la labor desempeñada por estos profesionales tanto en las semanas previas de preparación como durante el proceso selectivo, destacando el rigor, la responsabilidad y el compromiso con los que desarrollan su trabajo para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad del sistema educativo extremeño.

Durante la jornada, Sandra Valencia, acompañada por el secretario general de Educación y responsables de la Delegación Provincial de Cáceres, ha visitado las distintas sedes donde se celebran las pruebas en la ciudad cacereña. Paralelamente, el director general de Personal Docente, David Moreno ha supervisado el desarrollo de los exámenes en las sedes de Badajoz.