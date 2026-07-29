Educación asegura que la reunión para mejorar las condiciones de los docentes "ha sido productiva" aunque finalizó sin acuerdo

La consejera de Educación y Formación Profesión, Sandra Valencia, ha participado este martes, en Mérida, en una reunión de la mesa sectorial en la que se han abordado mejoras para los docentes extremeños y a la que han asistido representantes de los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT, además del secretario general de Educación, José Pedro Catalán, y el director general de Personal Docente, David Moreno.

En este encuentro "se ha avanzado y se ha hablado de todo, sobre todo de la parte retributiva", ha explicado el secretario general de Educación, José Pedro Catalán. También ha tildado la reunión de "productiva" y ha detallado que "estamos esperanzados en llegar a ese acuerdo".

Catalán ha asegurado que "a cada reunión que hemos tenido, desde las primeras individuales que teníamos hasta estas colectivas, ... cada vez estamos acercando más las posturas".

Este ha sido el segundo encuentro desde que comenzaran las negociaciones con la actual consejería. Catalán ha avanzado que la tercera reunión será el próximo 31 de agosto y ha agradecido la buena disposición y el buen tono de todas las partes.