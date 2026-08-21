Educación actualiza la instrucción con la que se regulan los dispositivos móviles y digitales en los centros

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha dado a conocer la nueva instrucción por la que se establece criterios comunes de actuación y directrices sobre el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos digitales personales y sobre la promoción del bienestar digital en los centros educativos públicos.

"Se trata de una instrucción muy necesaria porque desde esta consejería somos conscientes de que la evolución de la tecnología tiene que ayudarnos, facilitarnos el día a día en nuestras aulas, pero para ello también es conveniente regularlo".

Esta norma va a dotar a la comunidad educativa de un marco de actuación ágil y claro bajo la premisa de que esta debe ser un medio y no un sustituto de la intervención humana. Su aplicación será en los centros públicos que impartan enseñanzas no universitarias y servirá de referencia para centros privados concertados.

En ella se detalla que, durante toda la jornada escolar, el alumnado no utilizará ni exhibirá teléfonos móviles, relojes inteligentes ni dispositivos personales equivalentes. Permanecerán apagados o desactivados, guardados excepto por motivos de salud o causa mayor.

Valencia ha detallado que esta instrucción tiene entre sus novedades el control de la inteligencia artificial, la desconexión digital y el bienestar digital. "La inteligencia artificial es una herramienta muy útil y positiva pero que evidentemente hay que saber usarla y se podrá usar en los centros educativos siempre con un control y siempre cuidando la protección siempre de nuestros alumnos".

En este sentido, ha explicado que se diferencian los dispositivos del centro educativo o los propios del alumnado. Además, "aparecen diferentes tipos de usos dependiendo de la etapa educativa".

Para la creación de este texto se ha contado con la participación de un centro de educación especial, uno de primaria y otro de secundaria desde donde se han realizado aportaciones recogidas en el mismo.