Ecos del 21D: 4 meses después, Guardiola será Presidenta de la Junta y Cotrina secretario general de los socialistas extremeños

Nos adentramos en una semana clave para la resolución política de lo que nos trajo el 21 de diciembre del pasado año tras el anticipo electoral en Extremadura.

GUARDIOLA PRESIDENTA DE UN GOBIERNO DE COALICIÓN CON VOX

Así, mañana martes por la tarde, cinco y media, María Guardiola intervendrá en la Asamblea de Extremadura, en su segundo debate de investidura, este ya con los apoyos garantizados, para desgranar el acuerdo de gobierno de coalición rubricado junto a Vox y que le permitirá la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura. El miércoles por la mañana, a las nueve y media se retomaría esa sesión que tras la intervención y debate de los Grupos Parlamentarios finalizaría con la votación que tiene asegurada 40 síes, los correspondientes a los 29 diputados populares y a los 11 de Vox. La mayoría absoluta recordamos está en los 33 escaños. Previsiblemente la toma de posesión de Guardiola se podría llevar a cabo el próximo viernes.

COTRINA SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EXTREMEÑO

También deriva de lo sucedido el 21D, es la celebración el próximo sábado del decimosexto congreso regional del PSOE extremeño, en donde Álvaro Sánchez Cotrina será refrendado y proclamado como Secretario general del partido en la región tras su victoria en las primarias del pasado 11 de abril.

Aún sin convocar, es plausible que a esta cita que se desarrollará en Mérida acuda el secretario general del partido, presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Cotrina, aboga por una renovación en el partido para poder responder de la mejor manera a las necesidades reales de los extremeños y caminar hacia un objetivo claro, como es el de recuperar la mayoría del apoyo social y el gobierno de la Junta de Extremadura.