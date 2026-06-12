Economía refuerza su apuesta por el empleo, las empresas y la transformación digital con un presupuesto récord de 636'5 millones

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital contará en 2026 con un presupuesto de 636'5 millones de euros, lo que supone un incremento de 113'5 millones respecto a 2025, es decir, un 21'7 por ciento más, consolidando así un salto cualitativo en la capacidad de acción del Ejecutivo regional.

El secretario general la Consejería, Juan Andrés Moreno, ha comparecido este jueves en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura para explicar que este presupuesto responde a una estrategia clara: afianzar la recuperación económica, generar nuevas oportunidades de empleo y situar a Extremadura a la vanguardia de la transformación digital, con la innovación, la formación y la cohesión territorial como motores de desarrollo.

Las cuentas de 2026 se articulan en torno a cuatro grandes ejes estratégicos, orientados a fortalecer el tejido productivo y mejorar la competitividad de la región.

AUTÓNOMOS

El primer pilar se centra en los planes de apoyo a autónomos, pymes, comercio y artesanía, con una dotación de 121'2 millones de euros. Se trata de un paquete ambicioso que abarca todo el ciclo empresarial, desde el emprendimiento hasta la consolidación, con el objetivo de impulsar la creación de empleo, mejorar la competitividad y reforzar el crecimiento empresarial en Extremadura.

En el ámbito del autoempleo, se refuerzan medidas como la 'Tarifa cero' para nuevos autónomos, que cubre hasta dos años de cotización y nuevas ayudas para consolidación, como la tarifa 'Quédate' para mayores de 65 años o ayudas por incapacidad temporal.

Actualmente, Extremadura supera los 81.900 autónomos, uno de los mejores registros históricos, con un crecimiento sostenido que refleja la eficacia de las políticas públicas.

CAPTACIÓN DE INVERSIONES

El segundo eje refuerza la política de captación de inversiones, con la continuidad del Plan Específico de Atracción de Inversiones, que ya está dando resultados positivos. El objetivo es captar inversión extranjera directa y acompañar los proyectos empresariales en todo su ciclo de implantación, además de impulsar la presencia de las empresas extremeñas en los mercados internacionales.

En este sentido, el secretario general de la Consejería ha subrayado que "la mejor inversión empieza en Extremadura", en referencia al entorno estable y favorable para el desarrollo empresarial que ofrece la región.

EMPLEO

El empleo constituye el principal eje presupuestario, con una dotación de 416 millones de euros, lo que refleja el compromiso del Gobierno regional con el trabajo, el talento y la igualdad de oportunidades.

Este presupuesto impulsa programas innovadores con impacto directo en el mercado laboral, como 'Bonos de contratación' para facilitar nuevas incorporaciones y mantener empleo en sectores estratégicos; 'Bono Impulsa Futuro', dirigido a parados de larga duración, 'Bono Impulsa Defensa', para mayores de 45 años procedentes de las Fuerzas Armadas; el programa 'Nómadas Digitales', con más de 600 solicitudes y más de 400 ayudas concedidas; y el programa 'Contrata Excelencia'.

Además, se incrementa la inversión en formación con programas como 'Pasarela Empresa', que combina formación y empleo con compromiso mínimo de contratación del 30 por ciento.

También se refuerzan las políticas de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo e igualdad, con una dotación superior a 3 millones de euros.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El cuarto pilar consolida la digitalización y la inteligencia artificial como herramientas clave de competitividad, con una inversión de 99'3 millones de euros. Entre las principales iniciativas destacan, la nueva Dirección General de Simplificación Inteligente, así como los proyectos para la hiperautomatización e inteligencia artificial, la identidad digital, la Oficina del Dato, la App Factory o el perfilado inteligente.

Estas actuaciones permitirán reducir cargas administrativas, mejorar los servicios públicos y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración.

Asimismo, se impulsa la digitalización del tejido productivo, fomentando la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización o la ciberseguridad, y se refuerza la generación de talento digital.

El secretario general ha concluido señalando que, en definitiva, el presupuesto de 2026 no solo incrementa recursos, sino que transforma el modelo económico, apostando por una región más moderna, innovadora y preparada para los retos del futuro.