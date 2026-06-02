Dos detenidos por el robo de dos furgonetas y material de imagen y sonido de una nave industrial de Coria

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres, de 32 y 36 años, acusados del robo de dos vehículos comerciales y numeroso material profesional de imagen, sonido e iluminación, cuyo valor supera los 200.000 euros, una nave industrial de Coria.

En el inicio de la investigación tras el robo, los agentes analizaron distintas imágenes y datos relacionados con los desplazamientos de varios vehículos, con los que pudieron identificar el vehículo presuntamente utilizado en la comisión del robo y centrar las investigaciones en varias localidades de la provincia de Sevilla.

El avance de la investigación permitió identificar a los supuestos responsables de los hechos, así como reconstruir parte de los movimientos realizados tras la sustracción del material.

Como resultado de la operación, el pasado 25 de mayo los agentes procedieron a la detención de varones, de 32 y 36 años, en una localidad de la provincia de Sevilla, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Coria,que mantiene las actuaciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de los efectos sustraídos, no descartándose nuevas detenciones.