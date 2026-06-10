Dos detenidos en Badajoz por extorsionar a un hombre para no publicar fotos íntimas

Agentes de Policía Nacional han detenido en Badajoz a un hombre y una mujer, de 27 y 20 años respectivamente, acusados de extorsionar a un hombre al pedirle dinero a cambio de no publicar fotos íntimas suyas.

Fue la propia víctima, un hombre de 35 años, que denunció ante la Policía Nacional cómo tras contactar con un joven a través de redes sociales, tuvieron una cita en la ciudad de Badajoz, tras la comenzó solicitar dinero para no realizar publicaciones a sus amigos y familiares de ese encuentro, por lo que llegó a pagar más de 30.000 euros.

El grupo de delincuencia económica y tecnológica de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz se hizo cargo de esta investigación quienes realizaron numerosas gestiones, como la toma de declaración nuevamente de la víctima, para localizar a los implicados.

En el transcurso de su investigación, los agentes pudieron corroborar como la víctima, mantuvo un primer contacto con un joven en Badajoz, al que conoció a través de una red social, y "en ese mismo instante" comenzó a solicitar diferentes cuantías económicas, bajo la continua amenaza de difundir imágenes íntimas a sus familiares y amigos, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Por este motivo, el investigado solicitó diversas cantidades que la víctima fue ingresando en una cuenta bancaria, realizando algún pago en efectivo e incluso comprando un terminal móvil de alta gama, por lo que en total ascendió a 31.000 euro, 3.000 euros en efectivo y 1.425 euros del terminal, "motivado siempre por las continuas amenazas de difusión de imágenes entre familiares y amigos", señala la policía.

Con toda la información recabada, los investigadores identificaron al presunto responsable de la extorsión, así como a un familiar, titular de la cuenta bancaria donde fueron realizando los ingresos solicitados, por el que el pasado 13 de mayo fue detenido por la presunta autoría de los delitos de amenazas, extorsión y coacciones, y al día siguiente fue localizada y detenida una mujer a la que se le imputan los mismos delitos.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 27 y 20 años respectivamente, de los que el varón cuenta con antecedentes, y tras la tramitación del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó su ingreso en prisión.