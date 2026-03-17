La DOP Torta del Casar certifica más de 480.000 quesos en 2025

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha certificado 480.362 unidades de quesos en 2025, lo que ha supuesto un total de 242.833 kilos. Unas cifras que suponen una reducción respecto a las del año anterior, en el que se certificaron 571.537 unidades y 284.785 kilos.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar, Ángel Pacheco, ha explicado que la bajada en la certificación de quesos amparados está "muy ligada a la situación económica de los consumidores".

"La subida de precios en los últimos años ha reducido la capacidad de compra de muchas familias y eso afecta especialmente a productos como la Torta del Casar, que no son de consumo diario. En este contexto, el comportamiento del mercado refleja una mayor contención de la demanda, incluso en productos de gran calidad y fuerte arraigo como el nuestro", ha destacado.

Además, Pacheco ha detallado que la certificación también se ha visto reducida porque una de las queserías inscritas dejó de certificar a mitad de año, lo que supuso una reducción de producto en el mercado. En este sentido, la DOP Torta del Casar ha pasado de tener seis queserías inscritas a cinco.

"La producción y el hueco en el mercado que deja la quesería no se puede asumir de manera inmediata por el resto de operadores, por lo que su impacto se ha dejado notar en el conjunto de la certificación", ha concluido el presidente.

Por su parte, la producción de leche transformada disminuyó un 2,41% con respecto al año anterior, quedándose en los 1,78 millones de litros obtenidos de un total de 18 ganaderías y 10.900 cabezas de ganado.

La actividad suministradora y comercializadora de leche y queso de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar se ha traducido en 8,4 millones de euros para sus operadores, lo que supone un descenso del 1,24% respecto al año anterior.

El presidente, Ángel Pachecho, ha destacado que "a pesar de la ligera caída en la facturación, enmarcada en el contexto de contención de la demanda", los datos económicos alcanzados por la DOP Torta del Casar ponen de manifiesto "la importancia que esta actividad tiene para el conjunto de operadores inscritos, así como para el territorio en el que se asienta porque es una producción que contribuye a mantener explotaciones rentables, sostener la actividad económica y fijar población en el medio rural".