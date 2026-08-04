La DOP Cereza del Jerte cierra una campaña "muy positiva", con 7,5 millones de kilos de producto certificado

El presidente del Consejo Regulador señala que la campaña "ha cumplido expectativas", tanto por su volumen como por la calidad del producto JERTE (CÁCERES), 3 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte pone fin a una campaña que cataloga de "muy positiva" por las "altas cifras de producción obtenidas", con 5 millones de kilos de cereza y 2,5 millones de picota certificados, unos datos superiores a los obtenidos durante la campaña pasada.

En este sentido, el presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado el "alto volumen de producto comercializado, sobre todo a nivel europeo, así como la gran calidad de las cerezas y picotas certificadas".

Además, ha puesto el foco en que es la primera campaña que cuenta de principio a fin con las nuevas variedades de cerezas - Burlat, Van y Lapins- incluidas en el Pliego de Condiciones el pasado 2025, por lo que ha destacado que "contar con más fruta certificada ha sido un aspecto muy positivo para la DOP porque nos ha permitido disponer de producto de manera más prolongada en el mercado, aunque también ha provocado que el precio de venta ha sido menor que en la campaña anterior", ha expresado Tierno.

La buena cosecha ha sido posible gracias a que las condiciones meteorológicas han sido "razonablemente buenas" en los últimos meses, ya que salvo un episodio de lluvias a principios de la recogida de cereza y uno de granizo a finales de campaña, el clima ha respetado la cosecha, ha explicado Tierno, quien ha resaltado que "siempre es una alegría que la campaña se pueda desarrollar de manera normal", ya que "de esta forma, el gran trabajo que desarrollan nuestros agricultores durante tantos meses llega a buen puerto".