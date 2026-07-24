Los divorcios suben un 0,2% en 2025 en Extremadura, hasta los 1.436

Extremadura registró el pasado año 1.436 divorcios, lo que representa un incremento del 0,2 por ciento con respecto al año anterior, cuando fueron 1.432.

En total, además de 1.436 divorcios, en Extremadura se registraron en 2025 un total de 74 separaciones y dos nulidades, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, la tasa de separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes en Extremadura se sitúo en 1,4 en el año 2025, por debajo de la media nacional, donde la tasa es de 1,7 casos.