El dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Cerezal volverá a reactivarse este jueves

Manuel Duarte Sánchez, de 59 años, vecino de la alquería hurdana de Cerezal, dependiente de Nuñomoral, lleva desaparecido desde este domingo, por lo que la Guardia Civil activaba un amplio dispositivo de búsqueda que incluye el uso de drones, agente de rescates en montaña y tres perros especializados.

Los familiares avisaron a la Guardia Civil la noche de este martes. Hoy se retomarán las labores de búsqueda.

Además, según ha informado la Consejería de Gestión y Mundo Rural, al operativo ya se sumaban ayer un helicóptero y dos unidades de bomberos forestales terrestres del Plan Infoex.