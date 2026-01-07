SUCESOS

Disparan al vehículo de un conductor que atropelló a una menor de 15 años en el Cerro de Reyes de Badajoz

La menor que iba en bicicleta cuando fue atropellada, resultó herida leve y recibió el alta in situ, pero sus familiares intentaron agredir al conductor que tuvo que huir del escenario del incidente, recibiendo un disparo por arma de fuego en el coche.

Al mediodía de este martes, una joven de 15 años resultó herida leve, sin requerir traslado a centro de salud u hospitalario, recibiendo el alta in situ, tras ser atropellada por un coche mientras conducía una bicicleta, el incidente tuvo lugar en la calle Santa Luisa de Marillac en la Barriada de Cerro de Reyes de la ciudad de Badajoz.

Un accidente este que desataba la tensión entre los familiares de la menor, que intentaban agredir al conductor del vehículo y teniendo este que abandonar el escenario del accidente para evitar esa agresión, recibiendo incluso el coche un disparo por arma de fuego, según confirmaba la policía local que tuvo que mantener vigilancia junta a policía nacional en la zona durante la tarde.

