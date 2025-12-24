La Diputación firma la compra del Palacio de Mayoralgo de Cáceres por 8 millones

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha firmado este martes con el director general de Negocio de Empresas de Unicaja S.A., Jesús Ruano Mochales, la compra del Palacio de Mayoralgo, en pleno casco histórico cacereño, por ocho millones de euros y un fin, "devolver este importante patrimonio público a la ciudadanía".

Así lo ha manifestado el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, después de rubricar la compra de este inmueble ubicado en la Plaza de Santa María con una superficie de solar de 2.150 metros cuadrados y construida de 2.188.

El edificio alberga un yacimiento romano al que se puede acceder desde el propio palacio, pero también desde el paso elevado del Adarve de la Estrella, al que se llega por la muralla que circunda la Torre de Bujaco.

En el contrato se contempla una cesión de uso por parte del Ayuntamiento de Cáceres, con fecha hasta enero de 2027, para acceso público a los restos romanos que se encuentran en el patio exterior.

De los ocho millones en que se ha fijado el precio de compraventa, cinco millones se pagaron por transferencia bancaria el pasado 22 de diciembre y los tres restantes deberán ser abonados el próximo 20 de enero.

Se trata de una inversión que contribuye "a un emblema más ante el reto que tiene por delante esta ciudad de ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha señalado Morales sobre el atractivo patrimonial y turístico de este edificio.

Con la adquisición, la Diputación solucionará problemas de espacio para que la plantilla pueda ejercer su trabajo y prestar el servicio "con las mejores condiciones posibles" a la ciudadanía.

El inmueble, ha añadido, tendrá "una utilidad práctica importante e inmediata, para poder reubicar a trabajadores y servicios públicos", una vez que se tome posesión de él y se estudien las mejoras necesarias.

Por su parte, Ruano Mochales, que ha estado acompañado del director de Banca de Empresas Castilla-La Mancha y Extremadura, Ignacio González Ascarza, ha manifestado la satisfacción de esta venta por parte de "una entidad con origen cacereño, Caja de Extremadura, ya que consideramos que es una solución muy positiva pues el palacio queda para la ciudadanía, para Cáceres".