La Diputación de Cáceres refuerza su papel como referente en cooperación internacional tras el encuentro con la AECID

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al gerente del FELCODE, Antonio Fuentes, ha mantenido un encuentro de trabajo con el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis, y el director de Alianzas de la AECID, Ángel Calle, con el objetivo de reforzar la colaboración institucional en materia de cooperación internacional.

Durante la reunión, Antón Leis ha destacado el papel de la Diputación de Cáceres como “un referente en cooperación”, subrayando la importancia de su trabajo en un contexto global marcado por crisis, conflictos y desafíos compartidos que, cada vez más, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Leis ha reconocido el trabajo sostenido de la Diputación de Cáceres en apoyo a la cooperación descentralizada, especialmente a través de FELCODE, canalizando la solidaridad de los municipios extremeños y fortaleciendo una red “muy tupida” de sociedad civil en la región. Un modelo que, según ha indicado, contribuye a mantener uno de los mayores niveles de apoyo social a la cooperación en el conjunto de la Unión Europea.

El presidente de la diputación ha reafirmado el compromiso de la institución con la cooperación, recordando que en el último presupuesto se supera el 0,7% del presupuesto total, tal como se habían marcado como objetivo, “y seguiremos por este camino, porque la inversión en cooperación es una de las cosas más rentables que puede hacer una institución”, ha subrayado Miguel Ángel Morales.

El responsable de la AECID ha puesto en valor la implicación de las entidades locales en ámbitos clave como el desarrollo rural, la adaptación al cambio climático, la gestión de infraestructuras o la prevención de riesgos, competencias en las que su experiencia resulta especialmente valiosa para compartir con países socios.

En este sentido, ha señalado que España cuenta con “un sistema de cooperación plural y diverso”, en el que la implicación de las administraciones locales resulta fundamental. En este sentido, ha valorado especialmente la labor de la Diputación de Cáceres como ejemplo de administración cercana, comprometida y plenamente consciente de que lo internacional ya no es ajeno a lo local.

Leis ha incidido en la necesidad de conectar lo global y lo local, recordando que situaciones como los conflictos en Oriente Medio, el Sahel o Palestina tienen repercusiones directas en Europa y en España. “La cooperación es una herramienta clave para construir un mundo más justo, que también es un mundo más seguro”, ha afirmado.

En este contexto, el encuentro ha servido para explorar nuevas vías de colaboración entre la AECID, la Diputación de Cáceres y FELCODE, especialmente en el desarrollo de proyectos conjuntos en países prioritarios como Bolivia, donde existe un creciente interés por las buenas prácticas desarrolladas en Extremadura.

Así, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con una cooperación internacional eficaz, solidaria y conectada con los retos globales, consolidándose como un actor clave en la construcción de alianzas que vinculan lo local con lo global.