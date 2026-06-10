La Diputación de Cáceres recupera documentos inéditos del proyecto del puente ferroviario de Alconétar de Gustave Eiffel

El Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres ha recuperado una documentación excepcional relacionada con la ampliación del puente ferroviario de Alconétar, una de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX, diseñada por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel.

Entre los fondos conservados en el Archivo de la institución provincial ha aparecido el expediente completo de un proyecto promovido por la Diputación de Cáceres en 1881 para ampliar este puente ferroviario mediante la construcción de pasos laterales destinados al tránsito de personas, caballerías y ganados.

La iniciativa pretendía aprovechar esta importante infraestructura para mejorar las comunicaciones de las poblaciones situadas entre Cáceres y Malpartida de Plasencia.

La documentación ahora recuperada demuestra que, paralelamente a la construcción del puente, la diputación provincial impulsó un proyecto para hacerlo compatible con el tránsito de viajeros y ganados mediante la incorporación de pasos laterales. Para financiar la obra se solicitó la colaboración económica de los municipios beneficiados, pero la falta de recursos y el escaso apoyo recibido impidieron que la iniciativa llegara a materializarse.

Entre los documentos conservados destacan los planos originales elaborados por los talleres de Eiffel para esta ampliación, una documentación de extraordinario valor histórico que permite conocer un capítulo prácticamente desconocido de la historia del puente de Alconétar y de la presencia de Gustave Eiffel en Extremadura.

Todos los documentos pertenecientes a este expediente de ampliación del puente ferroviario de Alconétar podrán visualizarse el próximo viernes 12 de junio, a las 12,00 horas, durante la visita guiada programada en el marco de la Semana Internacional de los Archivos, que este año se celebra bajo el lema 'Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuro'.

Junto a estos documentos se mostrarán otras piezas documentales seleccionadas, que recorren la historia de la institución provincial desde el año 1370 hasta la actualidad.

FERROCARRIL MADRID-LISBOA POR CÁCERES

Cabe destacar que la historia del puente de Alconétar está ligada al desarrollo de la línea ferroviaria Madrid-Lisboa. En 1852, los diputados cacereños Carlos Godínez de Paz y Antonio Concha defendieron en las Cortes la construcción de una línea que uniera ambas capitales pasando por Cáceres.

Tras años de debate y gracias, entre otros factores, al descubrimiento de los yacimientos de fosfatos de Cáceres y a la influencia política de Segismundo Moret, el proyecto salió adelante y la línea fue inaugurada oficialmente el 8 de octubre de 1881 en presencia del rey Alfonso XII de España y del rey Luis I de Portugal.

Para salvar el obstáculo natural del río Tajo se recurrió a los talleres de Gustave Eiffel, que diseñaron y construyeron un espectacular puente metálico de celosía formado por piezas prefabricadas.

Financiado por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal, el puente se convirtió en una de las principales infraestructuras de la línea y en una de las realizaciones más destacadas del célebre ingeniero francés, tal y como él mismo expresó en su discurso de aceptación de Legión de Honor en 1889 desde la cima de su recién inaugurada Torre Eiffel.

En 1925, las nuevas exigencias atribuidas a los puentes ferroviarios, debido al aumento del peso del material móvil, dio lugar a la decisión de construir un nuevo puente de hormigón en masa y manpostería. Una vez finalizado este y puesto en servicio, en agosto de 1932 se firma el Proyecto de Desguace del tramo metálico y demolición de las pilas de fábrica del puente sobre el río Tajo, y el puente de Eiffel fue desmontado y sus estructuras metálicas vendidas como chatarra.

Sus pilares permanecieron en el lugar y, tras la construcción del embalse de Alcántara, quedaron sumergidos bajo las aguas del Tajo, donde aún permanecen como testimonio de una de las grandes obras de la ingeniería decimonónica.